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Hisense Visual Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.09.2024 Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров 1
15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA 1
18.09.2023 Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России 1
12.09.2023 Hisense выпустила новую модель лазерного проектора 1
18.04.2023 Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке 1
21.11.2022 В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense 1
03.10.2022 Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке 1
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям 1
24.06.2022 Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге 1
16.03.2022 Hisense развивает технологии воспроизведения изображения 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Hisense Visual Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 13
ASKO 36 12
Hisense Home Appliances 12 12
Hitachi - Хитачи 1501 6
York VRF - York Industrial VRF 5 5
Toshiba Corporation 2980 2
Microsoft Corporation 25775 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Adobe Systems 1597 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
TÜV 77 1
Haier Group 230 1
Devialet 14 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Импроком - Импровизаторы 4 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 4
Контрастность 3042 4
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 2
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 134 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 2
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 178 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 623 1
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 68 12
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 9
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 4
Dolby Vision 282 3
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
Hisense RVCL - робот-пылесос 2 1
Hisense - серия проекторов 5 1
Hisense BM - серия дисплеев 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Huawei AppGallery 353 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 1
Huawei DC Dimming 40 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Hisense Hi-View 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 4
Федосеева Маргарита 7 1
Антонова Татьяна 1 1
Пушной Александр 8 1
Мусагалиев Азамат 6 1
Харламов Игорь - Харламов Гарик 6 1
Старый Андрей 2 1
Шалимов Григорий 1 1
Ежов Фёдор 15 1
Дибров Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Китай - Шаньдун - Циндао 24 11
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Япония - Токио 1020 6
Китай - Шанхай 833 6
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Словения - Республика 255 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Таджикистан - Республика 953 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Futuresource Consulting 16 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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