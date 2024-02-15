Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России

Hisense объявляет о выходе на российский рынок нового продукта – лазерного мини-проектора Hisense C1. Устройство, объединяющее трехцветный лазерный источник света TriChroma, регулируемый размер проекции c разрешением 4K UHD, широкий цветовой охват и другие характеристики, включая Dolby Vision, выступает в качестве универсальной консоли для воспроизведения мультимедийного контента. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Laser Mini Projector C1 создан с использованием трехцветного лазерного источника света TriChroma, который служит для поддержания естественности и насыщенности цветов. Одновременно Laser Mini Projector C1 – это первый в мире мини-проектор, оснащенный Dolby Vision в сочетании с поддержкой форматов HDR10 and HLG.

Показатель яркости, равный 1600 ANSI-люмен, означает, что качество картинки не ухудшается в помещениях со средней степенью освещенности, а автоматическая система AutoMagic оптимизирует фокусировку и настройки геометрии экрана, корректируя искажения и выравнивая изображение. В ее основе – высокоточный двойной модуль CMOS, лазерный радар ToF, высокочувствительный датчик освещенности ALS, работающий и калибруемый с помощью нейросети на базе продвинутого NPU.

Фото: Hisense Hisense Laser Mini Projector C1

Размер проекции зависит от планов пользователей – Laser Mini Projector C1 может воссоздавать изображение с диагональю от 65 до 300 дюймов в зависимости от того, насколько консоль удалена от поверхности, куда будет проецироваться контент – от 1,73 до 7,97 метра соответственно. При этом разрешение 4К UHD останется неизменным.

Для ценителей динамичного контента предусмотрена технология MEMC, которая оценивает движение в кадре и компенсирует разрывы и задержки.

Звук обеспечивается за счет встроенных динамиков 2х10 ВТ, сконструированных при поддержке JBL, в сочетании с эффектом технологии Dolby Atmos.

Небольшие размер и вес мини-проектора позволяют брать его с собой куда угодно: он подходит и для просмотра видео, и для гейминга в помещении или на улице.

Операционная система VIDAA U6 внутри мини-проектора проста в эксплуатации и предоставляет набор возможностей по выбору контента флагманских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

Дополнительные возможности проектора: наличие голосового управления, долгий срок службы (более 25 тыс. часов работы), в числе прочего достигаемый за счет системы охлаждения, многочисленные разъемы для подключения разнообразных сторонних устройств.

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Компания Hisense была основана в 1969 г. Штаб-квартира находится в г. Циндао, Китай. Компании принадлежат 34 промышленных парка, 25 научно-исследовательских центра и 66 иностранных представительств, расположенных по всему миру. В них работают более 10 тыс. инженерно-технических сотрудников и более 10 тыс. специалистов. В настоящее время Hisense владеет четырьмя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances, SANDEN и Changelight. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, Gorenje, Hitachi, KELON, Ronshen, ASKO, Vidaa, York VRF, Sanden и др.

Бизнес-направления компании включают в себя мультимедиа, бытовую технику, интеллектуальные информационные технологии и современную сферу услуг.

Одним из ключевых векторов развития компании является разработка «умных» телевизоров.

Hisense также предлагает потребителям выбор бытовых электроприборов: от СВЧ-печей до встраиваемой и климатической техники. В России компания присутствует с 2018 г. и предлагает российским потребителям: телевизоры, аудио- и кухонную технику, стиральные машины, пылесосы, мелкую бытовую технику, климатические системы и воздухоочистители. Кроме того, в 2023 г. Hisense объявила о старте продаж коммерческих дисплеев в России.