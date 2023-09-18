Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России

Hisense, производитель бытовой и телевизионной техники, расширила сегмент беспроводных устройств для уборки дома и выпустила свой первый на российском рынке робот-пылесос. Модель RVCL144AB оснащена бесщеточным мотором, функцией дистанционного управления через приложение и предназначена для сухой и влажной уборки. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Аккумулятор с емкостью 5200 мАч работает два с половиной часа без подзарядки, позволяя очищать значительные площади. По окончании цикла работы робот-пылесос самостоятельно возвращается на док-станцию для зарядки. Он способен проводить влажную уборку при помощи салфетки из микрофибры и автоматической подачи воды. Робот-пылесос автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от типа поверхности. Например, на ковре он будет работать с максимальной мощностью 4000 Па, чтобы полностью убрать все загрязнения. На более чувствительном паркете робот-пылесос вернется к стандартным 2000 Па, чтобы не повредить напольное покрытие.

Hisense RVCL144AB

Весь мусор собирается в пластиковый контейнер, который прост в очистке. Уровень заполнения пылесборника легко узнать по индикатору на корпусе. А встроенный HEPA-фильтр гарантирует, что все мелкие частицы останутся внутри пылесоса и не разлетятся по дому.

В Hisense RVCL144AB встроены четыре интеллектуальных режима: уборка отдельного помещения, точечная уборка, уборка вдоль стен и зигзагом.

Сверху у Hisense RVCL144AB расположен высокоточный лазерный датчик 360°. С его помощью робот-пылесос в начале работы сканирует пространство, определяет расположение предметов и стен. После этого устройство составляет карту помещения и выбирает оптимальный маршрут, чтобы эффективно справиться с задачей в короткий срок.

Корпус прибора выполнен из пластика черного цвета. Наличие 30 датчиков для защиты от падений и столкновений с предметами, а также система навигации гарантируют целость и сохранность пылесоса и мебели в доме. Для того чтобы не повредить даже самые деликатные напольные покрытия, Hisense RVCL144AB оснащен тремя прорезиненными колесиками.

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Управление роботом-пылесосом происходит по Wi-Fi через приложение ConnectLife, в котором можно дать старт уборке, включить или отключить различные функции, регулировать мощность всасывания и подачу воды. Контроль подачи воды позволяет не допустить избытка влаги на чувствительных к ней поверхностях, таких как ламинат. Также в приложении предусмотрена возможность ограничить площадь работы пылесоса, установив виртуальные стены, и составить график уборки для постоянной чистоты полов без лишних усилий.

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Компания Hisense была основана в 1969 г. Штаб-квартира находится в г. Циндао, Китай. Компании принадлежат 31 промышленный парк и 23 научно-исследовательских центра, расположенных по всему миру. В них работают более 10 тыс. инженерно-технических сотрудников и более 10 тыс. специалистов. В настоящее время Hisense владеет четырьмя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances, SANDEN и Changelight. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, Gorenje, Hitachi, KELON, Ronshen, ASKO, Vidaa, York VRF, Sanden и др.