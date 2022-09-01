Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям

Компания Hisense представляет новые 4К OLED-телевизоры серии A85H с диагоналями экрана 65 и 55 дюймов на российском рынке. Приобрести Hisense 65A85H и Hisense 55A85H можно в розничных магазинах и на онлайн-площадках торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Компания Hisense продолжает совершенствовать и расширять линейку «умных» телевизоров, чтобы кинолюбители по всему миру могли выбрать модель по своему вкусу и получить максимум удовольствия от просмотра любимого контента, – сказала Маргарита Федосеева, руководитель направления маркетинга Hisense в России. – Серия A85H – это новинка 2022 г., которая порадует ценителей ярким, но в тоже время аутентичным изображением с широкой палитрой красок. Перенасыщенные и неестественные цвета остались в прошлом! Эти телевизоры соответствуют самым строгим стандартам производительности установленным ведущими колористами IMAX, DTS и Голливудом. Объемный яркий звук и большая диагональ с разрешением 4K усиливают эффект присутствия и позволяют получить незабываемые впечатления. Мы очень рады, что теперь A85H доступны и российским потребителям».

Новые ТВ Hisense

Благодаря технологии OLED, в Hisense A85H более 8 млн светодиодов с индивидуальной подсветкой. В результате граница между темными и светлыми участками становится действительно четкой и резкой, а изображение контрастным и насыщенным. Использование сложной оптики и технологий улучшения цвета позволяет воспроизводить более широкую цветовую гамму, сохраняя натуральность оттенков и реалистичность каждого кадра. Кроме того, в телевизоре есть еще целый ряд функций для улучшения качества картинки: AI Picture Optimization, AI Scene Recognition, AI 4K Upscaling, 3D Digital Comb Filter и пр.

A85H имеет частоту обновления, равную 120 Гц, пиковую яркость 800 нит и широкий угол обзора. Основой является процессор MediaTek MT9900. Телевизор поддерживает форматы: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision и Dolby Vision IQ. В телевизоре есть акустическая система, состоящая из шести динамиков с общим выходом в 60 Вт, и технологии DTS Virtual X и Dolby Atmos.

Телевизор работает на ОС VIDAA U6.0 с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.

Для геймеров разработчики предусмотрели игровой режим с поддержкой технологий HDMI 2.1, AMD FreeSync и сократили задержку выхода до 35 мс. Формат Dolby Vision улучшает визуальные эффекты.

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Приобрести телевизоры Hisense A85H можно в онлайн-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

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Компания Hisense была основана в 1969 г. В настоящее время Hisense владеет тремя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances и SANDEN, акции которых котируются на бирже Шанхая, Шэньчжэня, Гонконга и Токио. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, gorenje, KELON，Ronshen, ASKO и Vidda. Штаб-квартира Hisense находится в г. Циндао, Китай.