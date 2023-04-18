Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке

Hisense объявила о старте продаж коммерческих дисплеев в России. Профессиональная продуктовая линейка Hisense разработана специально для сегментов бизнеса, где визуальный контент играет важную роль для привлечения потребителей. Новые решения компании подразделяются на четыре категории: цифровые вывески (Digital Signage), интерактивные панели, светодиодные дисплеи и видеостены. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Цифровые вывески

Серия рекламно-информационных дисплеев (Digital Signage) Hisense BM66AE включает в себя модели с диагоналями 32, 43, 49, 55 и 86 дюймов. Они подходят для общественного транспорта и торговых площадок. За счет тонкого корпуса дисплеи становятся органичными элементами любого интерьера. Угол обзора 178˚ и 4K-разрешение гарантируют, что изображение будет отчетливо видно практически из любой точки пространства. Благодаря встроенным датчикам освещенности, интеллектуальному контролю температуры, двухъядерной технологии SOC для управления дисплеями в автономном или облачном режимах картинка не искажается и остается яркой как днем, так и ночью.

Интерактивные панели

Hisense представляет на российском рынке современные технологические решения – интерактивные панели серий Hisense WR6BE и Hisense WR6CE. Обе линейки доступны в трех размерах (65, 75 и 86 дюймов) и транслируют изображения в формате 4K Ultra HD без бликов, обеспечивая оптимальную цветопередачу и детализацию. Интерактивные панели Hisense поддерживают управление с сенсорного экрана, позволяя нескольким пользователям одновременно демонстрировать различный контент и обмениваться информацией. Специальная технология распознает точки касания размером всего 2 мм и гарантирует такую же точность, как при письме обычной ручкой.

Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке

Интерактивные панели Hisense можно приобрести в комплекте с мобильной подставкой MC086C. Она собирается и удобна для установки в аудиториях и залах заседаний. Также дисплеи серии WR6BE можно дополнить встраиваемой камерой HMC1AE со сверхшироким углом обзора 120°, которая упрощает проведение видеоконференций.

Светодиодные дисплеи для улицы и помещений

В категории светодиодных дисплеев для помещений доступны экраны Hisense серий HIP, HIT и HIK. LED-дисплеи компании обладают рядом преимуществ. Технология автоматической калибровки обеспечивает равномерную яркость и цветопередачу. Высокая частота обновления отвечает за воспроизведение динамических сцен без шумов. Угол обзора 160° дает возможность видеть изображение с разных ракурсов.

Cерия Hisense HOA предназначена для уличного размещения. Это модули с низким энергопотреблением, классом защиты IP65 и автоматической регулировкой яркости обеспечивают максимальную эффективность в любых климатических условиях и вне зависимости от времени суток. Данная серия характеризуется сверхвысокой яркостью до 5500 нит и долгим сроком службы – до 100 тыс. часов без потери в качестве изображения.

Возможности визуализации

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения Маркет

ЖК-дисплеи для видеостен серии L35B5U с диагоналями 46 и 55 дюймов отличаются высокой контрастностью (1200:1), яркостью 500 нит и широким углом обзора 178˚. Тонкие рамки между изображениями видеостены Hisense позволяют воспроизводить контент практически в любой конфигурации.

***

Компания Hisense была основана в 1969 г. В настоящее время Hisense владеет тремя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances и SANDEN. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, Gorenje, KELON，Ronshen, ASKO и Vidaa. В 2021 г. операционный доход группы компаний Hisense увеличился на 24% и составил 175,5 млрд юаней. Штаб-квартира Hisense находится в г. Циндао, Китай.