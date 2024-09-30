Hisense запускает массовое производство 150-дюймовых лазерных телевизоров

Компания Hisense объявила о старте массового производства 150-дюймового лазерного ТВ. За последние несколько лет спрос на модели телевизоров с диагональю 100 дюймов увеличился экспоненциально, причем лазерные телевизоры стали одной из главных движущих сил этого процесса. По словам Денниса Ли, руководителя подразделения Hisense Visual Technology, лазерные телевизоры на протяжении многих лет способствовали популяризации больших экранов, в том числе сворачиваемых, в сфере семейного просмотра. Hisense укрепит сотрудничество с партнерами в различных отраслях, чтобы и дальше развивать экранные технологии и дарить зрителям новые впечатления.

Лазерный дисплей Hisense может адаптироваться к выбранному режиму изображения, что позволяет как удовлетворять потребности широкого круга лиц, так и использовать его в специализированных областях. Среди инновационных решений — еще более профессиональные игровые мониторы и методы художественного отображения света и тени. Также к большим достижениям следует отнести выход компании на рынок кинопроизводства.

Лазерные телевизоры Hisense реализуют преимущества сверхбольших экранов, снимая былые ограничения в отношении пространства, цветопередачи и доступности. Лазерный проектор становится основой полноценного домашнего кинотеатра — его портативность и наличие интеллектуальных функций предоставляет пользователям широчайшие возможности. В перспективе — еще более значительное уменьшение его габаритов для практически незаметной интеграции в жилое пространство. Будущее лазерных дисплеев предполагает более активное задействование ресурсов искусственного интеллекта, повышенное энергосбережение и акцент на экологичности. Благодаря ИИ лазерные телевизоры и проекторы станут незаменимыми «умными» помощниками в быту современной семьи.

На мировом рынке доля лазерных телевизоров Hisense составляет 58,4%, что делает компанию лидером в этой области.

Соответствие актуальным тенденциям и популярность больших экранов — основные критерии, на которые ориентируются покупатели лазерных телевизоров. Иммерсивные просмотры фильмов или спортивных событий становятся нормой, а варианты использования таких устройств дома расширяются.