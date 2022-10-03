Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке

Компания Hisense объявляет о доступности новых моделей СВЧ-печей и пылесосов для российских потребителей, сообщили CNews представители Hisense.

В число новых микроволновых печей Hisense вошли четыре модели: H20MOBP1, H20MOBS4H, H20MOWP1 и H20MOWS4. Помимо наличия стандартной функции разогева готовой пищи, каждая из моделей может быстро и равномерно размораживать продукты с помощью интервального излучения малой мощности. Для тех, кто предпочитает готовить в СВЧ-печи, предусмотрена возможность индивидуального подбора мощности и времени.

«Пополнение ассортимента бытовой техники Hisense на российском рынке – знаменательное событие, – рассказывает Харвей Ван, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Укрепляя завоеванное доверие и расширяя товарный ряд в интересах локального сообщества, крупнейший международный бренд Hisense с радостью знакомит аудиторию с новыми продуктами. Устройства, предназначенные сделать повседневные заботы проще и приятнее, эффективны и привлекательны. Микроволновые печи и пылесосы Hisense, несомненно, станут незаменимыми помощниками для создания комфортной домашней атмосферы».

Новые модели микроволновых печей Hisense различаются по цвету, типу управления, числу режимов и ряду индивидуальных особенностей, ориентируясь на которые, можно выбрать устройство, соответствующее ожиданиям.

Направление бытовой техники Hisense в России, помимо прочего, представлено линейкой современных пылесосов, которые можно приобрести на маркетплейсе Wildberries. Модели HVC6134W и HVC6264BK – беспроводные пылесосы для быстрой уборки. Элегантные устройства подходят для поддержания порядка в труднодоступных местах или пространствах без доступа к электросети. Отсутствие проводов делает их безопаснее, маневреннее и гибче, чем традиционные модели. В обеих конструкциях установлены легкие и компактные литий-ионные аккумуляторы, которые обеспечивают стабильную мощность всасывания и долго держат заряд.

Циклонная система в контейнере для пыли и мусора вместо сменных мешков, гибкое соединение всасывающего шланга и щетки, особая конструкция щетки и очень маленькие колесики – комплекс характеристик пылесосов Hisense, гарантирующих качественную уборку без особых усилий.

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В числе преимуществ пылесоса HVC6134W – турбощетка с электроприводом и очень широким валиком, моющийся фильтр с функцией быстрой очистки QuickClean, вертикальный и портативный режимы, а также возможность настенного хранения. Интеллектуальный светодиодный дисплей выгодно отличает модель HVC6264BK. На нем отображается текущее состояние аккумулятора, режим работы (низко- или высокоскоростной), уровень заряда и т.п.

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Компания Hisense была основана в 1969 г.. В настоящее время Hisense владеет тремя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances и SANDEN, акции которых котируются на бирже Шанхая, Шэньчжэня, Гонконга и Токио. Компании также принадлежат бренды TOSHIBA TV, gorenje, KELON, Ronshen, ASKO и Vidda. В 2021 г.операционный доход группы компаний Hisense увеличился на 24% и составил 175,5 млрд юаней.