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Hisense развивает технологии воспроизведения изображения

Hisense официально выпустила первый самостоятельно созданный процессор Hi-View HV8107. Он поддерживает разрешение 8К и алгоритмы анализа на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

В 2005 г. Hisense разработала свой первый запатентованный процессор для обработки цифрового видео, который получил широкое промышленное распространение. Недавно выпущенный процессор Hisense представляет собой пятое поколение процессоров компании. В нем впервые реализована поддержка разрешения 8K и принципиально новые алгоритмы обработки изображения с использованием искусственного интеллекта.

Процессор Hi-View HV8107 не только осуществляет обработку сигналов для более чем 33 млн пикселей. Технология управления отдельными частями экрана, число которых насчитывает 26 880, а также функция восприятия изображения на основе искусственного интеллекта позволяют увеличить разрешение и контрастность, создать эффект трехмерного изображения для того, чтобы зрители смогли получить максимальное удовольствие от просмотра. Кроме того, процессор обеспечивает высокую степень детализации быстродвижущихся объектов, повышает качество воспроизведения цвета кожи и эффективно осуществляет динамическое шумоподавление.

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Hisense Hi-View HV8107

Процессор уже находится на этапе серийного производства и будет применяться в различных сериях телевизоров разных брендов, входящих в группу компаний Hisense, включая Toshiba. Помимо телевизоров, процессор также может использоваться для создания профессиональных контрольных видеомониторов с разрешением 8K. Сообщается, что Hisense внесла значительный вклад в программу исследований и разработок «Научно-технические зимние Олимпийские игры». Hisense сотрудничает с China Media Group в разработке контрольных видеомониторов с поддержкой разрешения 8K, что будет способствовать развитию индустрии технологий 8K UHD.

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Компания Hisense была основана в 1969 г. В настоящее время Hisense владеет тремя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances и SANDEN, акции которых котируются на бирже Шанхая, Шэньчжэня, Гонконга и Токио. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, Toshiba TV, gorenje, KELON，Ronshen, ASKO и Vidda. В 2021 г. операционный доход группы компаний Hisense увеличился на 24% и составил 175,5 млрд юаней. Прибыль от операций за рубежом увеличилась на 33%, достигнув 73,1 млрд юаней; на долю собственных брендов пришлось более 80% прибыли.

Штаб-квартира Hisense находится в г. Циндао, Китай.

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