Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177393
ИКТ 13795
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25810
Персоны 76154
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Devialet


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Впервые в России – телевизор Hisense с диагональю 116 дюймов 1
11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года 1
10.11.2020 Huawei представила умную колонку Huawei Sound в России. Цена. Фото 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Devialet и организации, системы, технологии, персоны:

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Xiaomi 1830 1
Samsung Electronics 10390 1
Huawei 4040 1
Samsung - Harman - JBL 224 1
Apple Inc 12299 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2540 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7452 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2161 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1061 1
Микрофон - Microphone 2610 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2312 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 172 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1090 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 547 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2265 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 104 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 85 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8113 1
Наушники - Headphones 4135 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 277 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 488 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4027 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1104 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2250 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 812 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17435 1
Наушники - Амбушюры - Embouchure 115 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1086 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3559 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6146 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9899 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14063 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3025 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 251 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1465 1
AAC - Advanced Audio Coding 454 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1608 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8940 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1071 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1476 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7858 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21276 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10279 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 42 1
Apple Локатор 81 1
BBK Realme Buds Air 15 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 60 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 1
Xiaomi Redmi Buds 13 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Sony Headphones Connect 3 1
Huawei Sound - умная колонка 14 1
Huawei Share Onehop - Мультискрин 38 1
Apple AirPods - Наушники 142 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 92 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7186 1
Франция - Французская Республика 7909 2
Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
Ergonomics - Эргономика 1631 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 174 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1409 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9151 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3065 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще