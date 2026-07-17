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Лазерный проектор Hisense XR10: новый взгляд на домашний кинотеатр

Компания Hisense представила лазерный проектор XR10. Новинка сочетает высокую яркость 6000 ANSI-люмен, проекцию диагональю до 300 дюймов, интеллектуальные технологии автоматической настройки изображения и премиальную акустическую систему, созданную при поддержке французской компании Devialet. Об этом CNews сообщил представитель Hisense.

«Настоящие впечатления рождаются тогда, когда технологии перестают быть заметными, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Пользователь просто включает любимый фильм, концерт, спортивную трансляцию или игру и полностью погружается в происходящее. Именно с этой идеей создавался Hisense XR10. Он сочетает мощное изображение, объемный звук, интеллектуальные функции и элегантный дизайн, чтобы каждый просмотр становился событием, которым хочется поделиться с близкими».

Внешний вид устройства – его визитная карточка. Вдохновленный дизайном легендарных фотокамер, Hisense XR10 объединяет классическую эстетику и современные инженерные решения. Прозрачные элементы подчеркивают сложность конструкции, а металлическая отделка придает корпусу выразительный характер. Завершает образ винтажный кейс из натуральной кожи с металлической фурнитурой, предназначенный для комфортной транспортировки проектора.

Технические характеристики устройства впечатляют не меньше. Hisense XR10 проецирует изображение диагональю до 300 дюймов. Трехцветный лазерный источник света TriChroma обеспечивает цветовой охват 118% BT.2020 и точность цветопередачи ΔE≈0,6. Яркость 6000 ANSI-люмен позволяет комфортно использовать проектор практически при любом освещении, а контрастность 6000:1 – достигать глубокого черного цвета и выразительных светлых участков, отображая мельчайшие детали изображения. Hisense XR10 поддерживает все современные форматы HDR (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и HDR Vivid) и имеет сертификацию IMAX Enhanced, подтверждающую соответствие проектора высоким стандартам качества изображения и звука.

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За настройку изображения отвечает интеллектуальная система Auto Magic AI Adjusting 3.0. Четыре 8-мегапиксельные камеры совместно с технологией 3D ToF автоматически выполняют фокусировку, корректируют трапецеидальные искажения, обходят препятствия, адаптируют изображение под размер экрана и цвет поверхности, а также активируют интеллектуальную защиту зрения. Дополняет работу комплекса технология AI Cinema Enhancement, которая оптимизирует яркость, цветопередачу, затемнение и настройку HDR в зависимости от воспроизводимого контента.

Неотъемлемой частью полного погружения становится звук. Акустическая система Hisense XR10 создана совместно со специалистами французской компании Devialet, известной своими премиальными аудиорешениями, включая серию Opéra de Paris. Встроенный сабвуфер и технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X дарят насыщенное объемное звучание, благодаря которому голоса, музыка и спецэффекты приобретают особую выразительность.

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Не менее важную роль играет оптическая система. Hisense XR10 стал первым в отрасли проектором с полностью стеклянным объективом, состоящим из 17 элементов. Такая конструкция отличается устойчивостью к перепадам температур и естественному старению материалов, что сохраняет яркость, резкость и точность цветопередачи неизменно высокими на протяжении всего срока эксплуатации. Кроме того, проектор оснащен самым широким в индустрии проекционным отношением 0,84-2,0:1, 2,38-кратным оптическим зумом и функцией Lens Shift, которая позволяет смещать объектив на ±130% по вертикали и ±46% по горизонтали в формате 4K без потери качества.

Продолжительные киносеансы требуют стабильной работы устройства. Именно поэтому в Hisense XR10 реализована инновационная система жидкостного охлаждения. Микроканальная конструкция эффективно отводит тепло сразу от двух источников, а современные материалы и усовершенствованная герметизация способствуют трехкратному увеличению надежности устройства. Проектор работает тихо, сохраняя высокую производительность на протяжении всего времени просмотра.

Hisense XR10 одинаково уверенно проявляет себя и в играх. Игровой режим с частотой обновления до 240 Гц и низкой задержкой обеспечивает быстрый отклик и плавное отображение динамичных сцен. Операционная система VIDAA с поддержкой искусственного интеллекта предлагает персонализированные рекомендации и делает поиск любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций максимально удобным.

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