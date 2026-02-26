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Hisense HS Hisense HT акустическая система саундбар

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2026 Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения 1
20.02.2026 Hisense расширяет канал продаж в России: компания запустила в Москве формат shop-in-shop с фокусом на премиальный сегмент ТВ 100+ дюймов и RGB MiniLED 2
29.12.2025 Hisense подвела итоги 2025 года 3
24.09.2025 Hisense и Devialet меняют систему домашних развлечений 1
24.06.2025 Впервые в России – телевизор Hisense с диагональю 116 дюймов 1
17.04.2025 Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома 1
24.12.2021 Hisense представила две линейки саундбаров в России 4

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Hisense HS Hisense HT и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 7
Devialet 14 4
Toshiba Corporation 2980 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
LED экран - MiniLED - LED-mini экраны 108 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 3
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 366 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 134 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Контрастность 3042 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 2
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 1
LED-micro 29 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 73 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 1
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 222 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 6
Hisense WFBL - Hisense WF - стиральная машина 7 2
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Dolby Vision 282 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 1
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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