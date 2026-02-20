Hisense расширяет канал продаж в России: компания запустила в Москве формат shop-in-shop с фокусом на премиальный сегмент ТВ 100+ дюймов и RGB MiniLED

Флагманы Hisense — телевизор Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов и технологией подсветки RGB MiniLED и ультракороткофокусный лазерный телевизор Hisense L9Q с диагональю 100 дюймов и усовершенствованной технологией TriChroma — представлены в офлайн-магазине Hisense. В первом московском магазине Hisense в формате shop-in-shop, открытом при поддержке партнера компании ООО «ТехноДомТВ», можно приобрести инновационную технику в области изображения и звука: телевизоры, аудиосистемы, портативные колонки и лазерные телевизоры.

Новинка от Hisense с подсветкой RGB MiniLED создана для ценителей насыщенных цветов и максимальной реалистичности. В телевизоре Hisense 116UXQ цветовой охват достигает 95% по стандарту цветового пространства для телевидения сверхвысокой четкости BT2020, аудиосистема спроектирована вместе с экспертами компании Devialet, а богатый интеллектуальный функционал базируется на ИИ-платформе Hi-View Al Engine X. Актуальная модель в сфере лазерных телевизоров — Hisense 100L9Q — сочетает пиковую яркость 5000 ANSI-люмен и контрастность 5000:1, что гарантирует изображению глубину и насыщенность даже в ярко освещенных помещениях.

Кроме того, в павильоне размещены модели телевизоров с технологиями QLED, MiniLED, MiniLED Pro, комплексом ULED. В их числе: Hisense 100U7Q Pro, Hisense 100E7Q Pro, Hisense 85U7Q Pro, Hisense 85U7Q, Hisense 75U7Q Pro, Hisense 75U7Q, Hisense 65U7Q Pro, Hisense 65U8Q, Hisense 65E7Q Pro, Hisense 65E7Q. Поклонников чистого насыщенного звука порадуют саундбары Hisense AX5140Q и Hisense HS5100, а также портативные устройства для активных развлечений — аудиосистема Hisense Party Rocket 160 и колонка Hisense Party Rocker One. Особого внимания заслуживает аудиосистема с эффектом погружения Hisense HT Saturn 4.1.2, которую отличают не только внушительная мощность, равная 720 Вт, и объемное звучание на 360°, но и способность бесшовного сопряжения с телевизорами Hisense благодаря технологии Hi-Concerto.

Также в новом магазине Hisense представлены телевизоры Hisense 50E7Q, Hisense 116UXQ, Hisense 65E7Q Pro, Hisense 75U7Q, причем список моделей, доступных к офлайн-покупке, непрерывно пополняется. Адрес магазина Hisense в Москве — Багратионовский пр-д, д. 7 к. 3, ТК «Горбушкин двор», 1 этаж, павильон h1-006. Это второй магазин Hisense в России, открытый в рамках концепции shop-in-shop. Первый расположен в Самаре по адресу: Южное шоссе, д. 5, ТК «Амбар», вход А4. В его широкий ассортимент входит модель со светодиодами MiniLED X — Hisense 110UXNQ.

Hisense неизменно расширяет географию присутствия в российских городах. На сегодняшний день компания уже открыла более 400 бренд-зон в магазинах партнеров, в которых можно ознакомиться с флагманскими моделями телевизоров, и более 800 зон, в которых доступна бытовая техника. Наиболее крупные бренд-зоны расположены в торговом центре МЕГА Белая Дача в Москве и в ТЦ Арена в Омске.

В будущем Hisense намерена развивать розничную торговую сеть, отмечая преимущества данного направления. Высокий уровень обслуживания и профессионального консультирования в брендовых магазинах означает, что покупатели могут в комфортной обстановке изучать ассортимент премиальных линеек и ощущать большую уверенность в своем выборе.