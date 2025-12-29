Hisense подвела итоги 2025 года

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, отмечает окончание календарного года, подвела итоги года. В 2025 г. компания представила на российском рынке ряд новых, в том числе революционных, устройств. Hisense активно применяет ресурсы ИИ не только для того, чтобы повышать качество продукции, но и чтобы сокращать выбросы углерода. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Мы открыто смотрим в будущее и с готовностью встречаем новый 2026 г., – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Наши достижения в очередной раз подтверждают точность избранного маршрута: мы ориентируемся на образ жизни пользователей, чтобы создавать технологические решения, максимально соответствующие реальным потребностям. Детализированные красочные изображения, чистый объемный звук, минимум домашней рутины и широкие возможности умной техники Hisense – все это избавляет от повседневных проблем, делая жизнь ярче и комфортнее. В одиночку или в компании, в небольшой комнате или в просторном загородном доме, с семьей или с домашними любимцами – в какой бы атмосфере вы ни строили планы на предстоящий год, мы продолжим заботиться о том, чтобы сделать вашу жизнь лучше – с помощью инноваций, опыта и прочной технологической базы».

В 2025 г. целый ряд новинок Hisense стали доступны российским пользователям. В их числе – лазерные телевизоры и проекторы, телевизоры с разными типами подсветки (RGB MiniLED, QLED и MiniLED), холодильники, стиральные машины, духовые шкафы, аудиосистемы и многое другое.

Особо стоит отметить флагманский телевизор Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов. Модель оснащена революционной технологией подсветки RGB MiniLED и обладает комплексом премиальных характеристик, включая пиковую яркость до 8000 нит, частоту обновления до 165 Гц, новейший процессор Hi-View AI Engine X и акустическую систему 6.2.2 CineStage X Surround, спроектированную при поддержке экспертов Devialet. Цветовой охват модели составляет более 95% по стандарту BT2020. В подсветке RGB MiniLED используются минисветодиоды красного, зеленого и синего цветов, объединенные в сверхплотные RGB-кластеры. Это позволяет независимо управлять каждым цветовым каналом, добиваясь не только исключительной яркости и контрастности, но и передачи богатой и точной палитры оттенков. Hisense первой в отрасли запустила массовое производство телевизоров с технологией RGB MiniLED, и на сегодняшний день модель 116UXQ – единственный телевизор Hisense с RGB MiniLED на российском рынке.

В 2025 г. в Лас-Вегасе Hisense представила первый в мире телевизор с диагональю 136 дюймов, созданный на базе технологии MicroLED. Модель с экраном из более чем 24,88 млн светодиодов, пиковой яркостью до 10000 нит и коэффициентом контрастности 1000000:1 знаменует начало нового этапа в развитии телевизионных технологий, и Hisense активно развивает это направление. Также в 2025 г. Hisense представила новую версию фирменной операционной системы VIDAA U9. ОС интегрирует управление ресурсами умного дома, ускоряет и упрощает навигацию, совершенствует персональные рекомендации и т. д. Более того, в 2025 году было объявлено о новом отраслевом стандарте ОС VIDAA с обновлениями на срок до восьми лет.

Внимание пользователей привлекли новые проекторы, среди которых особое место занял лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro. Его можно расположить в любом месте благодаря шарнирной подставке с впечатляющим углом поворота, а размер проекции регулируется в диапазоне от 65 до 200 дюймов. Трехцветный лазерный источник света TriChroma гарантирует красочность и насыщенность 4K-изображения. Еще одна выдающаяся новинка – лазерный телевизор Hisense L9Q, объединяющий внешнюю компактность со способностью проецировать яркое и четкое изображение размером от 80 до 200 дюймов.

Тех, кто успешно совмещает работу и отдых, заинтересует новый монитор Hisense G7K-PRO. Частота обновления до 160 Гц, время отклика 1 мс, поддержка AMD Freesync Premium гарантируют плавный геймплей и быстроту реакции. Сопряжение с приставками (Switch, PS5, Xbox и др.), ПК, аудиосистемами, VR-устройствами без использования переходников повышает уровень комфорта, а успех рабочих задач основывается на возможностях IPS-матрицы и технологией MiniLED.

Для ценителей чистого и мощного звучания Hisense представила беспроводную аудиосистему Hisense HT Saturn с общей мощностью 720 Вт, в которой сочетаются объемный звук 360° (Dolby Atmos, DTS:X), адаптивные возможности и беспроводное подключение. Разработанная специально для больших экранов, Hisense HT Saturn легко интегрируется с телевизорами – как Hisense, так и других производителей. При помощи технологии Hi-Concerto достигается высочайший уровень совместимости между Hisense HT Saturn и телевизорами Hisense. Еще одна модель акустической системы Hisense Party Thunder с мощностью звука 620 Вт способна оживить любую вечеринку благодаря мощному звучанию, интеллектуальной системе подсветки и способности работать до 18 ч без подзарядки.

Новая серия холодильников Kitchen In удивила эргономичностью. Устройства легко встраиваются в кухонные гарнитуры с минимальными зазорами: по 2,5 мм слева и справа и 5 мм сверху. Холодильно-морозильную комбинацию можно дополнить однодверными холодильным или морозильным шкафом. Высота (185,6 см) и глубина (60 см) моделей, а также конструкция петель, обеспечивающая открытие двери на 105°, делают серию Kitchen In универсальной. Повышенный интерес вызывает модель Hisense RS9P628GPFE. Этот холодильник со встроенным 21-дюймовым экраном, ледогенератором, антибактериальной защитой и возможностью управления по Wi-Fi не только практичен, но и элегантен в деталях. При этом общий полезный объем, равный 614 литрам, подразумевает компактное хранение продуктов благодаря разумному внутреннему оснащению.

Вместительная стиральная машина Hisense WF5I8043BWF с глубиной всего 47 сантиметров, поступившая в продажу в 2025 году, является представителем серии Infinite Series 5i. Она имеет умный 3,55-дюймовый TFT-дисплей iPlay™ и плоскую панель управления из гальванизированного стекла. C помощью функции Smart Assist и приложения ConnectLife можно поручить ей автоматический подбор программы стирки и использовать любую из многочисленных опций, включая обработку горячим паром, освежение, антисминание. Стиральная машина Hisense WF5I8043BWF также может синхронизироваться с сушильной машиной Hisense: для этого предусмотрена функция Smart Link.

Новые газовые панели Hisense GG643BTE и Hisense GG663BTE безопасны и удобны в быту, а индукционные панели Hisense HI601FM и Hisense HI621FM сконструированы с учетом использования посуды большого диаметра. Причем в Hisense HI621FM есть функция Connect Zone, расширяющая зону нагрева за счет объединения конфорок. Микроволновые печи Hisense – H20MOBP1HI, H20MOBS4HI, H23MOBS4HI и H25MOBS4HGI – заслуживают доверие потребителей благодаря инверторной технологии, которая точно контролирует выбранную мощность. Плюсы инвертора – равномерный нагрев, сокращение временных затрат и расхода электроэнергии. Встраиваемые духовые шкафы с объемом 77 литров, сводчатой камерой и сенсорной цветной панелью управления – Hisense BAS614A8B и Hisense BAS614P8B – представляют новую серию Hisense Hi8. Цветной сенсорный TFT-дисплей (2,9 дюйма), возможность приготовления с помощью добавленного пара, быстрый нагрев – неполный перечень преимуществ серии. Новый компактный духовой шкаф Hisense BIM406A8B объединяет в одном приборе функционал микроволновой печи и полноценной духовки..

Популярный в 2025 г. гаджет – аэрогриль – не остался без внимания Hisense. В продажу поступили несколько новинок, среди которых заметно выделяется Hisense HAF1350DR с полезным объемом в 6,7 литров. Его особенность – лопатка для автоматического перемешивания и организация процесса жарки при минимальном использовании масла или без него. Компактный аэрогриль Hisense HAF2900D (габариты – 40х30,6х35,2 см, вес – 6,5 кг) способен заменить духовой шкаф по функционалу и обладает двумя независимыми корзинами с общим полезным объемом 8,6 литров, в которых можно готовить два блюда одновременно, причем с разными настройками.