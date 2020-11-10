Huawei представила умную колонку Huawei Sound в России. Цена. Фото

Huawei представляет на российском рынке умную колонку Huawei Sound, созданную при поддержке французской аудиотехнологической компании Devialet. Компактное устройство оснащено сабвуфером и тремя широкополосными динамиками Devialet. Технология Huawei Share позволяет быстро подключаться к смартфонам и другим источникам сигнала, а поддержка формата High-Res Audio и фирменные алгоритмы обработки Devialet обеспечивают сбалансированное воспроизведение музыкальных композиций в разных жанрах.

Huawei начала сотрудничество с Devialet в 2019 г., чтобы объединить свой опыт в области беспроводной связи с акустическими технологиями французской компании и создать новые аудиопродукты, которые дополнят универсальную экосистему взаимодействия устройств и повысят комфорт повседневной жизни.

Четыре динамика Huawei Sound получили акустическую архитектуру Devialet и прошли калибровку по профессиональным алгоритмам, гарантирующим стабильно высокое качество звучания и отсутствие искажений в широком диапазоне параметров, несмотря на компактность устройства.

Помимо четырехдюймового 40-ваттного сабвуфера и трех пятиваттных широкополосных динамиков колонка Huawei Sound получила два симметричных пассивных излучателя, расположенных по фирменной схеме Devialet Push-Push, что обеспечивает звучание громкостью до 90 дБ.

Новая умная колонка Huawei Sound

Три широкополосных динамика под управлением фирменной технологии Devialet Space с эффектом «Сцены» создают объемное звучание, как в большом концертном зале. В отличие от традиционной многоканальной стереосистемы, технология рендеринга Space не требует наличия нескольких разнесенных в пространстве источников и позволяет наслаждаться кинематографическим звуком только с помощью колонки Huawei Sound. Данная технология использует специальный алгоритм, который разделяет входной сигнал на три потока и распределяет их между тремя направленными в разные стороны динамиками. Такое решение гарантирует насыщенные басы, чистые средние и четкие высокие частоты и создает детализированную звуковую сцену даже в небольшом пространстве.

Кроме эффекта «Сцены», технология объемного звучания Space поддерживает еще три режима воспроизведения: «Вокал» с приглушением звука инструментов и выделением голоса, Hi-Fi с имитацией живого звука и «Басы» с усилением низких частот для акцентирования ритма.

Разработанная Devialet технология SAM (Speaker Active Matching) дополнительно улучшает качество звучания за счет точного распознавая характеристик динамиков и подстройки сигнала в реальном времени. SAM — это запатентованная технология обработки сигнала, в которой реализована точная регулировка смещения одновременно для сабвуфера и пассивного излучателя посредством моделирования динамика и управления движением частиц воздуха. Это обеспечивает точное согласование входного сигнала с акустическим давлением, создаваемым динамиками.

Колонка Huawei Sound получила обновленную функцию OneHop, которая позволяет подключить смартфон Huawei с помощью NFC, просто коснувшись им корпуса колонки, а также технологию высококачественной передачи звука через Bluetooth или AUX-кабель.

Корпус колонки имеет высококачественное глянцевое покрытие. Устройство получило цветной RGB-индикатор, пульсирующий в такт музыки и управляемый голосовыми командами, а также сенсорные кнопки с плавным откликом, которые упрощают управление.

В России Huawei Sound будет доступна в черном цвете по рекомендованной розничной цене 13990 руб. Продажи стартуют с 25 ноября 2020 г.

С 17 ноября в официальном интернет-магазине Huawei можно оформить подписку, которая гарантирует получение купона на скидку. Также с 25 ноября по 8 декабря в интернет-магазине Huawei и «М.Видео» можно будет приобрести устройство с дополнительной скидкой 2000 руб.