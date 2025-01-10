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Huawei Sound умная колонка



10.01.2025 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4 1
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024 1
06.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro 1
12.11.2021 Huawei объявила о начале продаж в России премиальных ноутбуков Matebook 14s 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
02.07.2021 Смарт-экраны Huawei Vision S поступают в продажу в России 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
19.04.2021 Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае 1
25.02.2021 Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае 1
10.11.2020 Huawei представила умную колонку Huawei Sound в России. Цена. Фото 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Huawei Sound и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 10
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Telegram Group 1983 2
Devialet 2 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Apple Inc 12100 1
Leica Camera 261 1
X Corp - Twitter 2845 1
Adobe Systems 1549 1
Intel Corporation 12197 1
Google LLC 11775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
TÜV Rheinland Group 135 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 8 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 4
Микрофон - Microphone 2501 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 3
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 2
Умные платформы 1682 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 4
Huawei Share Onehop - Мультискрин 35 3
Huawei Vision - Смартфон 13 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 3
Huawei MatePad - серия планшетов 49 3
Huawei AppGallery 280 2
Honor SuperCharge 118 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Huawei HiCar 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Huawei FullView Display 19 1
Intel Evo 103 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Huawei MateView - серия мониторов 7 1
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Huawei Watch - Умные часы 90 1
Huawei HiLink 13 1
Honor 10 - Смартфон 38 1
Honor 9 - Серия смартфонов 41 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Apple AirPower 15 1
Huawei Video 5 1
Honor 20 - серия смартфонов 27 1
Huawei Watch Fit 31 1
Huawei Seamless AI Life 16 1
Huawei Watch Kids - Умные часы 5 1
Huawei P50 - Серия смартфонов 9 1
Huawei Study Vision 1 1
Huawei Музыка 3 1
Huawei Видео 2 1
Huawei DriveONE 1 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Huawei MeeTime 9 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Шанхай 787 1
Европа 21767 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Афина - множественное значение 55 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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