Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае

Huawei на выставке MWC 2021 в Шанхае представила инсталляцию со своим первым комплексным проектом умного дома. В него входит гостиная, кухня, кабинет, домашний спортзал, комната для развлечений и гараж, которые вместе занимают площадь 550 кв. м. Продукты Huawei, среди которых смартфоны, ПК, планшеты, смарт-часы, умные колонки и телевизоры Vision TV, используя беспроводное соединение, интегрируются с продуктами партнёров, обеспечивая пользователям высокий комфорт и простоту взаимодействия.

Умный дом — ключевая составляющая реализуемой Huawei стратегии построения экосистемы взаимодействия устройств Seamless AI Life. Проект, объединивший такие технологии, как Huawei HiLink, HarmonyOS и Huawei HiCar, служит прототипом умного дома в эпоху развития цифровых технологий.

Обладателю умного дома Huawei достаточно сказать несколько слов, чтобы включить голосового помощника и активировать режим «Возвращения домой», в котором система запустит работу очистителя воздуха, включит освещение, а шторы автоматически закроются. Всеми подключёнными устройствами можно управлять с помощью голосового ассистента на базе искусственного интеллекта. Кухня умного дома оборудована бытовыми приборами на базе HarmonyOS. Подключиться к ним можно в одно касание с помощью смартфона. На экране появится вся необходимая информация для управления техникой. В пароварку, блендер и другие кухонные устройства загружаются рецепты, благодаря которым готовить становится проще.

Пользователи могут подключать смартфоны к ноутбукам Huawei MateBook и планшетам Huawei MatePad Pro, чтобы использовать все преимущества технологии «Мультискрин», позволяющей передавать файлы между устройствами простым перетаскиванием. Интеллектуальный многооконный режим работы Multi-Window позволяет открывать на экране одновременно два приложения, и ещё два — в плавающих окнах. Это избавляет от необходимости переключаться между приложениями, например, во время выполнения домашнего задания. Можно слушать образовательные лекции, делать заметки, использовать калькулятор или искать информацию в интернете.

Гостиная комната оборудована 65-дюймовым 4K-телевизором Huawei Vision и акустической системой Huawei Sound X. Пользователь может выбрать фильм на платформе Huawei Video, в разделе AiMax Cinema и почувствовать себя в кинотеатре, не выходя из дома.

В спортивном зале есть тренажёр для любителей гольфа, позволяющий отрабатывать удары под контролем смарт часов Huawei WATCH GT 2 Pro, которые фиксируют количество ударов, скорость мяча и уровень потребления калорий. Часы Huawei WATCH FIT помогают во время занятий на гребном тренажёре и при других кардио- и анаэробных тренировках, предоставляя оценку состояния организма, рекомендуемое время восстановления и составляя индивидуальные рекомендации. Кроме того, телевизор Huawei Vision TV благодаря функции AI Fitness помогает во время занятий йогой и при выполнении других сложных упражнений. Технология анализирует положение тела с помощью интеллектуальных алгоритмов, распознаёт позу и даёт полезные советы в режиме реального времени.

В гараже пользователь может открыть дверь автомобиля с помощью смартфона. После включения зажигания мобильные приложения и сервисы, такие как навигация и музыка, автоматически переключатся на мультимедийную систему автомобиля. Управлять подключёнными бытовыми приборами можно с помощью карточек, отображаемых на главном экране панели управления. Например, перед возвращением домой прямо из автомобиля можно дистанционно включить кондиционер и освещение.

С того момента, как Huawei в 2018 году объявила о выходе на рынок систем умного дома, фирменная экосистема подключённых устройств существенно расширилась. Запуск операционной системы HarmonyOS обещает дополнительно ускорить ее развитие. В настоящее время Huawei имеет более 800 партнёров по платформе HiLink, которая охватывает более 220 миллионов устройств интернета вещей. HarmonyOS на данный момент привлекла более 20 производителей оборудования и 280 разработчиков приложений для построения экосистемы Huawei. Ожидается, что в 2021 году с Huawei будут сотрудничать более 40 популярных брендов, которые предоставят потребителям 100 миллионов устройств на базе HarmonyOS.

Инсталляция, показанная на MWC, стала очередным подтверждением, что Huawei делает ставку на технологии умного дома. Huawei HiLink и HarmonyOS заложили основу для экосистемы. Компания понимает, что в скором времени искусственный интеллект станет незаменимой составляющей повседневной жизни.