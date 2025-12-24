Разделы

24.12.2025 Россиян завалило смарт-часами и фитнес-трекерами. Парадокс - рынок огромный, но продаж почти нет 2
24.12.2025 «М.видео» назвала топ-10 смарт-часов и фитнес-браслетов осени 2025 года 3
23.10.2025 Аналитика МТС: китайские устройства возглавили топ продаж умных часов 1
29.08.2025 Аналитика МТС: летом 2025 г. продажи умных часов выросли на треть 1
30.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи умных часов Huawei Watch 5 и Watch Fit 4 6
30.05.2025 Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта 6
15.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6 6
15.05.2025 МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6 5
11.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 умных часов на рынке России в I квартале 2025 года 2
07.03.2025 Аналитика МТС: россияне скупают iPhone к 8 марта 1
07.02.2025 Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM 3
17.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ на линейку смартфонов Huawei nova 13 2
17.01.2025 МТС открыла предзаказ на смартфоны Huawei nova 13 2
11.10.2024 МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
11.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
04.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2 2
20.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2 1
19.09.2024 МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2 1
05.08.2024 Время – деньги: «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных часов на 29% в I полугодии 2024 года 3
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S 2
31.05.2024 Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM 2
29.05.2024 Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет? 4
23.05.2024 В МТС стартовали продажи смартфонов Huawei Pura 70 3
15.05.2024 МТС открыла нижегородцам предзаказ на Huawei Pura 70 2
14.05.2024 В Санкт-Петербурге стартовал предзаказ на Huawei Pura 70 4
14.05.2024 МТС первой в России открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70 4
13.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила предзаказ на смартфоны Huawei Pura 70 1
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 2
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 3
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
30.12.2021 Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото 3
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 2
25.02.2021 Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае 1
09.11.2020 Huawei при поддержке пользователей создала самый большой GPS-рисунок в России 2
01.10.2020 Программа Huawei Heart Study вошла в методические рекомендации ESС 2020 по диагностике и лечению мерцательной аритмии 1
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы 1

Huawei 4231 35
Apple Inc 12651 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 12
Xiaomi 1983 9
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 77 7
Samsung Electronics 10643 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 2
МегаФон 9949 2
МегаФон Ритейл 84 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
Garmin - Гармин 210 2
Yandex - Яндекс 8496 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 2
Google LLC 12284 2
Сенсорные Системы 73 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 29 1
Aqara - Акара.Ру 35 1
Aimoto 13 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4546 1
ELARI 44 1
Digma 238 1
Geozon 15 1
Leica Camera 267 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 1
Acer Group - Acer Inc 2661 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1383 2
Porsche Design GmbH 23 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Beurer - Бойрер 19 1
Связной ГК 1384 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1291 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 24
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1326 14
Умные платформы 1870 14
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 12
Часы - Watch 997 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 11
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 175 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7677 10
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 9
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 52 9
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 9
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 9
Оповещение и уведомление - Notification 5388 8
Наушники - Headphones 4304 8
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 268 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 6
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 602 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3133 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 5
AOD - Always On Display 212 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 5
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 347 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 5
Huawei Watch - Умные часы 120 25
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 66 14
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 539 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 11
Apple iOS 8269 11
Google Android 14729 11
Honor SuperCharge 157 7
Xiaomi Redmi Watch 20 6
Huawei AppGallery 322 6
Huawei Mate - серия смартфонов 407 6
Huawei Pura - серия смартфонов 26 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 5
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 5
Xiaomi Mi Watch 21 4
Huawei TruSense 11 4
Huawei FreeClip 6 4
Huawei Health - Huawei Breathing Training 12 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 4
Huawei MatePad - серия планшетов 81 4
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 4
BBK Realme Watch 13 3
Huawei Здоровье 19 3
Huawei X-True 8 3
Huawei X-TAP 3 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 3
Huawei Band - Умный браслет 27 3
Samsung Galaxy Watch - умные часы 75 3
Huawei M-Pencil MatePad 41 3
Apple Pencil 113 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 95 2
Xiaomi Wear 2 2
Huawei TruSport 4 2
Huawei Glide Keyboard 6 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 102 2
Huawei HiLink 13 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 510 2
Apple - App Store 3013 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 843 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 282 2
Помозов Алексей 69 7
Иксанова Екатерина 22 2
Романов Алексей 49 1
Скурихин Владимир 17 1
Калякин Владимир 1 1
Прыгунов Михаил 1 1
Тукмачева Анастасия 1 1
Серябкина Ольга 3 1
Догадин Михаил 18 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 409 1
Губанов Андрей 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 5
Беларусь - Белоруссия 6040 3
Сатурн - Титан (спутник) 505 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 1
Солнечная система - Solar system 2548 1
Китай - Шанхай 808 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Япония 13555 1
Польша - Республика 2002 1
Франция - Французская Республика 7982 1
Испания - Королевство 3762 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Нидерланды 3637 1
Малайзия 899 1
Таиланд - Королевство 868 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Кувейт 167 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2213 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 1
Европа 24652 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 16
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 11
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 9
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 9
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 4
Спорт - Гольф 96 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Сон - Somnus 458 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1872 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 60 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
23ABC News 173 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
Международный женский день - 8 марта 372 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
День знаний - 1 сентября 40 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
