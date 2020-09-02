Huawei везет в Россию сверхдешевые смарт-часы, очень похожие на Apple Watch. Видео

Huawei готовится начать российские продажи новых смарт-часов Watch Fit, ориентированных как на начинающих, так и на профессиональных спортсменов. Они характеризуются невысокой ценой (8500 руб.) и стоят дешевле других смарт-часов Huawei, доступных на российском рынке.

Недорогие умные часы

Компания Huawei анонсировала в России новые смарт-часы Watch Fit с развитыми фитнес-функциями. По дизайну устройство напоминает Apple Watch (любое из пяти поколений), но отличается от них более вытянутым и более крупным дисплеем.

Мировая премьера Huawei Watch Fit состоялась 28 августа 2020 г., так что модель совсем новая. За рубежом она стоит $110 (8160 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 сентября 2020 г.). Примечательно, что российская цена почти не отличается – 8500 руб. В итоге Watch Fit – это самые дешевые смарт-часы в российской линейке Huawei – следующую по доступности модель Watch GT 2E можно купить за 10 тыс. руб.

Huawei сообщила CNews, что в России, как и в других странах, Watch Fit доступны с ремешками черного, светло-зеленого и розового оттенков. Цвет корпуса самих часов будет, соответственно, черным, серебристым и золотистым.

Huawei Watch Fit

В российской рознице продажи Watch Fit начнутся 18 сентября 2020 г., а прием предварительных заказов Huawei откроет 10 сентября 2020 г.

Аппаратные спецификации

Часы Huawei Watch Fit экипированы вытянутым экраном прямоугольной формы. Это AMOLED-панель с диагональю 1,64 дюйма и разрешением 280x 456 пикселей, и варианты с меньшим или большим дисплеем в данном случае не предусмотрены. Плотность пикселей равна 326 ppi, экран умеет отображать 16,7 млн оттенков и занимает 70% фронтальной панели корпуса.

Цвет корпуса совпадает с оттенком ремешка только в черной версии

Производитель делает акцент на наличии функции Always-on-display, встречающейся во многих современных смартфонах и умных часах. Она позволяет выводить на экран важную информацию, например, циферблат часов, без его включения – это экономит заряд аккумулятора.

Размеры основного модуля часов составляют 46х30х11 мм, а весит он 21 грамм. Поддержка сотовых сетей в данной модели не реализована, а проприетарный интерфейс зарядки выведен на нижний торец.

Смарт-часы Apple Watch

В часах есть GPS-ресивер для контроля пройденного расстояния, оптический сенсор сердечного ритма, функция измерения уровня насыщения кислорода кровью (SpO2) и встроенный аккумулятор, которого хватает на 12 часов работы с включенным GPS и на 10 дней без него. NFC-чип в новинке отсутствует.

Что умеют Huawei Watch Fit

В Watch Fit Huawei реализовала поддержку быстрой зарядки – по заверениям компании, пяти минут на проводе хватит на день работы, а за полчаса батарея будет заряжена до 70%. Емкость АКБ производитель не раскрывает.

Корпус Watch Fit имеет защиту от воды до 5 АТМ.

Программные и фитнес-возможности

Huawei Watch Fit – это не совсем полноценные смарт-часы, так как они не поддерживают установку сторонних приложений. Они работают на базе проприетарной прошивки и располагают 130 вариантами дизайна циферблата. Кроме того, пользователи могут оформить экран часов фотографиями из альбомов своего смартфона, а также выбрать необходимые виджеты для отображения на циферблате.

Watch Fit разрабатывались с упором на спортсменов

Huawei подчеркивает, что разрабатывала Watch Fit специально, чтобы поддерживать пользователей, которые только начинают заниматься спортом. Это ее первые умные часы с функцией персональных анимированных тренировок с пошаговой инструкцией, в которую входят 12 видов активностей и 44 ролика с тренировками и демонстрацией стандартных упражнений. Это дает возможность заниматься фитнесом без использования смартфона или другого стороннего устройства.

Новые часы Huawei поддерживают 96 видов тренировок с возможностью отслеживания различных параметров. 11 из них – это профессиональные режимы для бега, ходьбы, плавания, езды на велосипеде и др. Оставшиеся 85 видов подойдут для спортсменов с любым уровнем подготовки. Список включает игры с мячом, летние и зимние виды спорта, обычный фитнес, танцы, йогу и т. д. Любителей экстремальных видов спорта Hiawei тоже не обошла стороной.

В модельном ряду Huawei часов дешевле Watch Fit пока нет

Watch Fit могут вести подсчет калорий, шагов, круглосуточно измерять пульс, контролировать качество ночного сна, уровень стресса, а также степень насыщения крови кислородом в режиме реального времени. Всю статистику часы выгружают на смартфон по Bluetooth 5.0 в фирменное приложение Huawei Health.

В дополнение к перечисленному Watch Fit позволяют управлять некоторыми функциями смартфона на расстоянии. К примеру, с их помощью можно управлять воспроизведением музыки, вести фотосъемку и даже найти мобильник, если его нет в поле зрения. Для работы с Watch Fit на Android-смартфоне должна быть установлена не ниже версии 5.0 Lollipop. Для Apple iOS минимальная поддерживаемая версия – 9.0.