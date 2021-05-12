Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group представила в России новую версию смарт-часов Huawei Watch Fit, Elegant Edition, расширяющую серию носимых устройств Watch Fit. Часы получили возможность круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO 2 , функцию быстрой смены циферблатов и новые цвета и материалы корпуса.

Серия смарт-часов Huawei Watch Fit уже была представлена в трёх вариантах расцветки: «мятный зелёный», «розовая сакура» и «графитовый чёрный». Новая модель получила два дополнительных цвета: «морозный белый» и «полночный чёрный», которые в сочетании с эргономичными ремешками из мягкого фторэластомера подчёркивают элегантность и лаконичность дизайна. Универсальные чёрный и белый цвета придают аксессуарам премиальный внешний вид и подходят к любому стилю одежды.

Корпус Huawei Watch Fit Elegant Edition выполнен из нержавеющей стали, а циферблат покрыт полированным защитным стеклом. Малый вес устройства и приятный на ощупь материал ремешка, сочетающий в себе прочность и эластичность, позволяют с комфортом носить смарт-часы на руке.

Уровень насыщения крови кислородом — важный показатель общего состояния здоровья человека. Серия смарт-часов Huawei Watch Fit способна отслеживать уровень SpO 2 в течение дня, предупреждая пользователей, когда он опускается слишком низко. Контролировать изменение уровня SpO 2 возможно также с помощью приложения Huawei Health.

Умные часы Huawei Watch Fit Elegant Edition

Помимо 96 режимов тренировок, смарт-часы предлагают 12 простых программ, нацеленных на решение наиболее распространённых задач, таких как похудение, повышение тонуса и снятие напряжения в плечах и шее. Эти программы не имеют ограничений по времени или месту: пользователи могут делать упражнения дома или в офисе, даже во время коротких перерывов.

Помимо 12 индивидуальных тренировочных программ для занятий в помещении, часы предлагают 13 видов беговых тренировок для различных уровней подготовки. Во время бега часы анализируют его технику с помощью встроенного GPS-трекера и нескольких датчиков и в реальном времени дают советы, которые помогают повысить эффективность и снизить вероятность травм. На основе готовых программ и данных о тренировках пользователи могут сформировать собственную программу для достижения своих фитнес-целей.

Для персонализации внешнего вида устройства смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant Edition позволяют одним касанием заменить циферблат, установив на экран одну из фотографий со смартфона, а также настроить отображение различной полезной информации, например, времени восхода и захода Солнца и фазу Луны.

Huawei Watch Fit Elegant Edition работают без подзарядки до десяти дней даже при включённом мониторинге пульса и качества сна. Фирменная технология быстрой зарядки позволяет пополнить батарею на целый день работы всего за пять минут.

Продажи модели Huawei Watch Fit Elegant Edition стартуют с 13 мая в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 9990 руб.