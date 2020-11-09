Huawei при поддержке пользователей создала самый большой GPS-рисунок в России

Huawei при поддержке известных блогеров и инфлюенсеров с помощью GPS-трекера умных часов Huawei Watch Fit создала самое большое GPS-изображение. Рекорд был зафиксирован официальными представителями Книги рекордов России. На получившемся GPS-рисунке изображен цветок с логотипа Huawei, размер которого составил 2240 метров в длину и 1680 метров в ширину. Общая длина маршрута составила более 18 километров.

В эстафете, во время которой был создан GPS-рисунок, приняли участие спортсмены и тренеры Михаил Прыгунов и Алексей Романов, певица Ольга Серябкина, блогеры Влад Беренич и Анастасия Тукмачева и телеведущий Владимир Калякин. Каждый участник пробежал свою часть эстафеты с часами Huawei Watch Fit с активным GPS-трекером и подключенным смартфоном Huawei, передавая их в конце этапа следующему атлету. Готовый рисунок можно было увидеть в приложении Huawei Health на смартфоне, который сохранял данные о маршруте атлетов.

Параллельно с эстафетой прошел конкурс для пользователей Instagram и VK – нужно было угадать, что изображено на GPS-рисунке, и написать об этом в комментариях к соответствующей публикации в социальных сетях бренда. Два пользователя, давшие правильный ответ, получили в подарок умные часы Huawei Watch Fit.

Huawei Watch Fit — спортивные смарт-часы с прямоугольным AMOLED-экраном, получившие 96 режимов тренировок и позволяющие отслеживать не только важные физиологические параметры, но и правильность выполнения упражнений. Устройство способно круглосуточно измерять пульс, качество сна и насыщение крови кислородом, помогая следить за состоянием здоровья и повышать эффективность спортивных тренировок.