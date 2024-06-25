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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S. Новинка доступна для предзаказов в магазинах группы и онлайн с 25 июня 2024 г. При оформлении предзаказа до 4 июля 2024 г. покупатели получают Huawei M-Pencil (третьего поколения) или Huawei Watch Fit 3 в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei MatePad 11,5”S получил экран PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц. 11,5-дюймовый HD-дисплей Huawei FullView обладает полезной площадью 87% и разрешением 2800x1840. Технология нанотравления делает цифровой экран близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус Huawei M-Pencil третьего поколения усиливает это впечатление, имитируя сопротивление бумаги при письме. Приложение «Блокнот» было разработано Huawei для увеличения возможностей пользователей при создании заметок, рисунков и записей. Оно поддерживает виджеты, а также функцию мгновенного создания форм и линий.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S

Huawei M-Pencil третьего поколения – это первый стилус с поддержкой технологии NearLink. Он обеспечивает улучшенную портативность планшета, а также более удобный процесс письма и рисования. Съемная клавиатура с технологией NearLink предоставляет повышенную защиту, а также поддерживает магнитное сопряжение.

В планшете Huawei MatePad 11,5”S впервые представлено приложение GoPaint, разработанное Huawei. GoPaint делает процесс рисования более доступным, предлагая спектр функций, а также множество кистей. В приложении воссоздается эффект письма карандашом на настоящей бумаге, превращая работу с электронным устройством в реальный творческий процесс.

Новый планшет Huawei MatePad 11,5”S представлен в трех цветовых решениях: сиреневый, космический серый и мерцающий серебристый. Устройство весит 510 г и имеет толщину 6,2 мм.

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Новинки доступны для предзаказа в магазинах и онлайн-каналах «М.Видео-Эльдорадо» начиная с 25 июня 2024 г. в следующих конфигурациях: Huawei MatePad 11,5”S Версия PaperMatte / 8 ГБ / 256 ГБ по цене 35999 руб.; Huawei MatePad 11,5”S Версия PaperMatte / 8 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура Huawei по цене 44999 руб.

При оформлении предзаказа до 4 июля 2024 г. (включительно) покупатели получают Huawei M-Pencil третьего поколения или Huawei Watch Fit 3 в подарок.

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