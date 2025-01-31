Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167302
ИКТ 13036
Организации 10222
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3388
Системы 24975
Персоны 71192
География 2729
Статьи 1506
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2552
Мероприятия 842

Huawei FullView Display



31.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad 11,5 1
02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном 1
17.07.2024 Аналитика МТС: красноярцы используют планшеты для общения и развлечений 1
17.07.2024 Аналитика МТС: курганцы чаще покупали планшеты для общения и развлечений 1
16.07.2024 Аналитика МТС: южноуральцы чаще покупают планшеты для общения в соцсетях и просмотра видео 1
16.07.2024 Аналитика МТС: Новосибирцы используют планшеты для общения и просмотра видео 1
05.07.2024 В МТС стартовали продажи планшетов Huawei MatePad 11,5”S с эксклюзивным приложением GoPaint 1
05.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5”S 1
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S 1
06.05.2024 Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон 1
16.02.2024 Доступная новинка с настраиваемой кнопкой: смартфон Huawei nova Y72 уже можно купить в «Ситилинке» 1
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 2
12.11.2021 Huawei объявила о начале продаж в России премиальных ноутбуков Matebook 14s 1
09.11.2021 Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD 1
04.04.2018 Huawei объявила о старте российских продаж смартфона P20 lite. Цена 1
28.03.2018 Тройная сила Leica в новых смартфонах Huawei 1
28.03.2018 Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото 1
20.11.2017 Huawei убирает рамки 1
17.11.2017 Huawei представила смартфон nova 2i с двумя двойными камерами. Цена 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Huawei FullView Display и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3939 19
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 593 2
Leica Camera 261 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Samsung Electronics 10271 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 180 1
Google LLC 11788 1
AMD - Advanced Micro Devices 4232 1
TÜV 58 1
Xiaomi 1738 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 211 1
Intel Corporation 12201 1
Apple Inc 12111 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 1
Leica Summilux 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 4
TÜV Rheinland Group 136 3
Porsche Design GmbH 23 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Градиент 90 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12196 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9621 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2350 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6044 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13473 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1006 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6982 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2083 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 5
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 507 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10523 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9993 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1907 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7308 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1040 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 4
Микрофон - Microphone 2503 4
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 647 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2330 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3821 3
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 242 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8573 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1255 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2239 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1854 3
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 476 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1794 3
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 3
Huawei MatePad - серия планшетов 50 9
Honor SuperCharge 119 8
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 4
Huawei nova - Серия смартфона 64 4
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 3
Huawei Share Onehop - Мультискрин 35 3
BBK vivo Halo Fullview 63 3
МТС Big Data 269 3
Google Android 14014 2
Huawei Mate - серия смартфонов 353 2
Huawei MateView - серия мониторов 7 2
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
Huawei M-Pencil MatePad 23 2
Huawei APP Multiplier 8 2
Huawei FreeScript 2 2
Huawei Watch - Умные часы 91 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Google ARCore - Google AR&VR 1 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
Google Android 7 - Android Nougat 214 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Huawei Sound - умная колонка 11 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Evo 103 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Huawei AIS 1 1
Huawei P - Серия смартфонов 15 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2037 1
Huawei Smart Magnetic Keyboard 4 1
AMD Radeon 279 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Huawei AppGallery 280 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 1
Помозов Алексей 50 4
Гуцериев Михаил 111 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 2
Европа 21779 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1665 1
Россия - УФО - Челябинская область 1215 1
Россия - УФО - Курганская область 500 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2458 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1659 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 239 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 549 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1371 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 2
Ergonomics - Эргономика 1598 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 708 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3128 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 228 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
DxOMark - Издание 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще