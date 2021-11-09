Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD

Huawei Consumer Business Group (BG) представляет в России обновленный Huawei MateBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 5500U. Ноутбук получил тонкий металлический корпус, фирменный безрамочный 2К-экран Huawei FullView, обладает длительным временем работы и поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge. Технология Huawei Share 3.0 расширяет возможности для взаимодействия с другими устройствами Huawei, обеспечивая совершенно новый уровень производительности.

Лаконичный стиль и портативность

Ноутбук отличается минималистичным дизайном и легким весом. Тонкий металлический корпус из прочного алюминиевого сплава приятно держать в руках благодаря пескоструйной и алмазной обработке поверхности. При весе всего 1,49 кг устройство имеет габариты 307,5×223,8×15,9 мм, что делает его мобильным и портативным.

Экран FullView для полного погружения в изображение

Huawei MateBook 14 оснащен фирменным безрамочным 2K-экраном Huawei FullView с разрешением 2160×1440 при плотности пикселей 185 ppi. Полезная площадь экрана составляет 90%, а соотношение сторон 3:2 обеспечивает оптимальный комфорт при работе с документами, таблицами и приложениями. Высокое качество и реалистичность изображения обеспечиваются благодаря воспроизведению 100% оттенков цветового пространства sRGB, контрастности 1500:1 при максимальной яркости 300 нит (типичное значение). Сертификаты компании TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free подтверждают низкий уровень вредного синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания, что снижает нагрузку на глаза даже во время длительной работы.

Высокая производительность на любых задачах

Huawei MateBook 14

Huawei MateBook 14 оснащен 7-нанометровым процессором AMD Ryzen 5 5500U с 8 ядрами и 16 потоками и усовершенствованной видеокартой AMD Radeon. Двухканальная оперативная память DDR4 RAM объемом 16 ГБ и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ обеспечивают быстрый доступ к файлам и высокую продуктивность при работе в самых разнообразных сценариях, включая профессиональные приложения, игры и одновременную работу с несколькими приложениями. Пользователи могут переключаться между стандартным и производительным режимами работы при помощи горячих клавиш Fn+P, выбирая оптимальный уровень вычислительной мощности под текущую задачу. Система охлаждения Huawei Shark fin состоит из двух вентиляторов и двух тепловых трубок увеличенного сечения. Тщательная настройка ультратонких S-образных лопастей толщиной 0,2 мм позволяет эффективно отводить тепло с минимальным уровнем шума, который не превышает 25 дБ даже при выполнении длительных офисных задач.

Повышенная автономность

Huawei MateBook 14 оснащен батареей емкостью 56 Втч, которая обеспечивает до 11 часов воспроизведения видео 1080p, сохраненного на ноутбук. Устройство комплектуется 65-ваттным адаптером питания с интерфейсом USB Type-C, который позволяет не только быстро пополнять заряд батареи, но и подходит для зарядки других устройств с таким же разъемом, в том числе к смартфонам с поддержкой технологии Huawei SuperCharge. Всего 15 минут зарядки хватит на 2,5 часа работы с офисными приложениями. Функция обратной зарядки, которая доступна, даже когда ноутбук находится в выключенном состоянии. Таким образом, устройство превращается в мощную внешнюю батарею для смартфонов, планшетов и других устройств.

Объемный звук

За объемное захватывающее звучание отвечает двухполосная акустическая система с двумя динамиками, четырьмя аудиорежимами и функцией коррекции искажений. Huawei MateBook 14 обладает шумоподавлением и эхоподавлением на базе искусственного интеллекта, а также эффективно улавливает голос благодаря системе из четырех микрофонов, которая позволяет фильтровать эхо и окружающие шумы, обеспечивая высокое качество видеовызовов и видеоконференций.

Еще больше умных функций

Что дает интеграция ИТ-систем и московских судов ИТ в госсекторе

Huawei MateBook 14 оснащен кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая обеспечивает доступ к устройству без необходимости вводить пароль, надежно защищая ваши данные. Полноразмерная клавиатура с тремя уровнями подсветки позволяет с комфортом печатать текст и работать с документами при любых внешних условиях.

На боковых гранях устройства расположены: порт USB Type-C, поддерживающий двустороннюю передачу данных, зарядку, подключение внешних устройств через DisplayPort, а также обратную зарядку при выключенном питании для смартфонов; два порта USB Type-А; порт HDMI; разъем 3,5 мм для наушников и микрофона. Антенны 2x2 MIMO поддерживают стандарт Wi-Fi 6, который обеспечивает высокоскоростное и стабильное подключение к Интернету.

Кроссплатформенное подключение

Обновленная технология Huawei Share 3.0 обеспечивает безграничные возможности взаимодействия устройств при подключении смартфона, планшета или монитора к ноутбуку Huawei MateBook 14. Функция «Мультискрин» Huawei Share позволяет отображать интерфейс смартфона на экране ноутбука, одновременно открывая до трех мобильных приложений, просматривать файлы, контакты и заметки, сохраненные на смартфоне, а также отвечать на голосовые звонки и видеовызовы прямо с ноутбука.

Ноутбук и планшет можно подключать в нескольких сценариях, использовать планшет как дополнительный экран, дублировать экран ноутбука или перемещать файлы между устройствами.

Кроме того, к Huawei MateBook 14 можно подключить монитор Huawei MateView, используя проводной или беспроводной способ на выбор. Благодаря одинаковому соотношению сторон (3:2) документы будут отображаться на обоих устройствах без искажений, что позволит с легкостью демонстрировать проекты на большом 4К-экране с реалистичным отображением цветов.

Цены и доступность

Ноутбук Huawei MateBook 14 будет доступен в России в цвете «космический серый». С 11 ноября 2021 г. обновленный Huawei MateBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 5500U (16ГБ/512ГБ) будет доступен для предварительного заказа в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

Рекомендованная розничная цена составит 86 990 руб.