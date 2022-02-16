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Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о запуске на российском рынке нового планшета Huawei MatePad. Новинка получила безрамочный 2K-экран Huawei FullView с диагональю 10,4 дюйма, фирменную операционную систему Harmony OS, обновленный дизайн рабочего стола и четыре высокоамплитудных динамика с настройкой звука от Harman Kardon. Планшет совместим со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения и поддерживает широкий ассортимент приложений для создания заметок и скриншотов. Также устройство имеет обновленную функцию Huawei Share для кроссплатформенного взаимодействия c ноутбуками и смартфонами.

Экран Huawei FullView

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Huawei MatePad

Новый планшет Huawei MatePad обрамлен тонкими рамками, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 84%, обеспечивая комфорт при работе с приложениями и просмотре контента. Разрешение 2000x1200 пикселей отвечает за высокую детализацию и четкость изображения. Сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, что значительно снижает утомление глаз во время длительной работы с планшетом, в особенности при слабом внешнем освещении.

Периферийные устройства для эффективной работы

К планшету можно подключить стилус Huawei M-Pencil второго поколения, который позволяет писать и делать заметки от руки прямо на экране. Стилус имеет покрытие с защитой от отпечатков пальцев, поддерживает 4096 степеней нажатия и письмо при наклоненном положении, фиксируя даже незначительные движения. Взаимодействуя с планшетом на системном уровне, стилус поддерживает функции Huawei FreeScript, «Съемка скриншота» и «Оставить комментарий», которые делают рукописный ввод еще более удобным и позволяют создавать скриншоты, добавлять к ним комментарии и сохранять в качестве изображения или в формате PDF. С помощью приложения Jnotes можно оставлять заметки во время записи аудио, а затем использовать их для навигации по файлу. Беспроводная смарт-клавиатура Huawei Smart Keyboard подключается по Bluetooth и обеспечивает комфортный набор текста за счет хода клавиш в 1,3 мм.

Новый дизайн рабочего стола

Новое оформление рабочего экрана делает управление планшетом Huawei MatePad еще более удобным. Разделенная на две части панель навигации может отображать до семи часто используемых приложений и до трех недавно открывавшихся приложений внизу экрана. При этом для предпросмотра достаточно навести курсор мыши, подключенной по Bluetooth, на иконку, не открывая само приложение.

Huawei MatePad поддерживает многооконный режим Multi-Window, который позволяет одновременно открывать на экране до четырех окон приложений и легко переключаться между ними за счет плавающей панели управления. А с помощью обновленной функции App Multiplier можно выполнять две задачи в одном приложении, обеспечивая эффективную работу в различных сценариях.

Кроссплатформенное подключение для бесшовного взаимодействия

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Облака

Новый Huawei MatePad, работающий на базе Harmony OS 2, расширяет экосистему умного офиса и способен беспрепятственно подключаться к другим устройствам Huawei. Взаимодействие со смартфоном позволяет переносить документы между устройствами простым перетаскиванием и редактировать файлы на большом экране, а также использовать клавиатуру и стилус для удобной работы с мобильными приложениями. Подключение к ноутбуку открывает возможность использовать планшет в трех режимах: «проекции», «расширения» или «взаимодействия» для повышения эффективности решения рабочих и творческих задач .

Чистый звук для совещаний и онлайн-обучения

Аудиосистема с четырьмя динамиками с настройкой звука от Harman Kardon обеспечивает эффект полного погружения. Планшет получил три микрофона с фирменной системой шумоподавления, способной в реальном времени фильтровать посторонние звуки и усиливать звучание голоса, обеспечивая высокий комфорт общения в разнообразных условиях. Это помогает пользователям сосредоточиться на голосе собеседника или лектора, даже находясь в шумном помещении.

Аккумулятор емкостью 7250 мАч обеспечивает до 28 дней работы в режиме ожидания и до 12 часов непрерывного воспроизведения локального видео в разрешении 1080p. Кроме того, новый Huawei MatePad поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge с мощностью 22,5 Вт, позволяющей полностью заряжать устройство за 2,5 часа.

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Цены и доступность

Новый планшет Huawei MatePad будет представлен в России в оттенке «серый матовый» и доступен для предварительного заказа с 22 февраля 2022 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

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Стоимость Huawei MatePad

Стоимость устройства зависит от конфигурации.

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