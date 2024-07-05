«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5”S

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж планшетов Huawei MatePad 11,5”S. Планшет Huawei MatePad 11,5”S с экраном PaperMatte нового поколения получил поддержку аксессуаров с технологией NearLink, приложение для рисования GoPaint собственной разработки Huawei и обновленное приложение «Блокнот». Новинка доступна в продаже в магазинах «М.Видео-Эльдорадо» и онлайн каналах продаж с 5 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei MatePad 11,5”S получил экран PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц. 11,5-дюймовый HD-дисплей Huawei FullView обладает полезной площадью 87% и разрешением 2800x1840. Новый экран PaperMatte обладает антибликовым покрытием, которое значительно снижает нагрузку на глаза. Технология нанотравления создает ощущение использования настоящей бумаги, а стилус Huawei M-Pencil третьего поколения усиливает это впечатление, имитируя сопротивление бумаги при письме. Приложение «Блокнот» получило новую функцию воспроизведения записей в заметках, которая сочетает запись аудио и рукописного ввода для повышения удобства ведения конспектов.

Huawei M-Pencil третьего поколения – это первый стилус с поддержкой технологии NearLink, которая обеспечивает наименьшие задержки до 15 мс и комфортную работу. Съемная клавиатура с технологией NearLink позволяет использовать ее в любых сценариях.

В планшете Huawei MatePad 11,5”S впервые представлено разработанное компанией Huawei приложение GoPaint. Оно предлагает спектр функций, а также множество инструментов для творчества: кисти, холсты и бумаги разного типа.

Новый планшет Huawei MatePad 11,5”S представлен в трех цветовых решениях: сиреневый, космический серый и мерцающий серебристый. Устройство весит 510 г и имеет толщину 6,2 мм.

Новинки доступны в продаже в магазинах и онлайн каналах группы «М.Видео-Эльдорадо» начиная с 5 июля 2024 г. в следующих конфигурациях: Huawei MatePad 11,5”S версия PaperMatte / 8 ГБ / 256 ГБ по цене 35 999 руб.; Huawei MatePad 11,5”S версия PaperMatte / 8 ГБ / 256 ГБ + умная магнитная клавиатура Huawei по цене 44 999 руб.

При покупке устройства до 5 августа 2024 г. (включительно) покупатели получают Huawei M-Pencil третьего поколения или колонку Huawei Sound Joy в подарок.