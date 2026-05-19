«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini

ПАО «М.видео» объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь сультратонким 5,1 мм и ультралегким 255 г корпусом, емкой батареей 6400 мА·ч и качественными камерами для работы и общения. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Huawei MatePad Mini сочетает в себе компактный форм-фактор и возможности планшета стандартного размера. Устройство идеально подходит для чтения, творчества, просмотра контента, работы с документами и выполнения повседневных задач, отражая концепцию «Компактность без компромиссов».

Huawei MatePad Mini оснащен 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с технологией антибликового покрытия PaperMatte. Дисплей поддерживает разрешение 2,5K с плотностью пикселей 343 пикселя на дюйм, частоту обновления 120 Гц, широкий цветовой охват P3 и пиковую яркость 1800 нит. Экран обеспечивает насыщенное, детализированное и реалистичное изображение в любых сценариях использования.

Ультратонкие рамки толщиной 2,99 мм позволили увеличить полезную площадь экрана до 92%, создавая эффект практически безграничного изображения. Особое внимание уделено комфорту зрения - технология PaperMatte с антибликовым нанопокрытием устраняет до 99% световых помех и значительно снижает количество отражений даже при ярком солнечном свете. Это делает планшет особенно удобным для длительного чтения, работы с документами и рукописного ввода.

Huawei MatePad Mini с экраном PaperMatte имеет сертификат SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня версии 2.1 и сертификат защиты зрения TÜV Rheinland Full Care Display 3.0. Благодаря технологии Huawei X-Trueизображение сохраняет естественную цветопередачу, глубину оттенков и высокую детализацию без компромиссов в визуальном качестве. Соотношение сторон 16:10, как у классической бумажной книги, делает устройство одинаково удобным как для чтения и работы с текстом, так и для просмотра видео, игр и многозадачности. Частота дискретизации сенсорного слоя 300 Гц обеспечивает быстрый отклик при навигации, рукописном вводе и рисовании.

Устройство занимает промежуточное место по размеру между смартфоном и классическим планшетом. Толщина Huawei MatePad Mini составляет всего 5,1 мм, а вес — 255 г. Устройство удобно держать одной рукой, брать с собой в поездки, использовать в транспорте, на встречах или в командировках. При этом планшет сохраняет прочность конструкции благодаря архитектуре с использованием авиационной стали, магниевого сплава и инженерных решений из аэрокосмической отрасли.

Несмотря на ультратонкий корпус, Huawei MatePad Mini оснащен батареей емкостью 6400 мА*ч с кремниевым анодом, обеспечивающей до 15,5 часов воспроизведения видео. Планшет поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge: при использовании совместимого зарядного устройства устройство можно полностью зарядить всего за 60 минут в режиме турбозарядки. Дополнительно реализован интеллектуальный аварийный режим, который автоматически активируется при уровне заряда ниже 1%. Даже в критической ситуации есть возможность воспользоваться функциями устройства — например, вывести не менее 10 раз QR-код.

Huawei MatePad Mini способен быстро переключаться между рабочими и личными задачами без потери комфорта. Планшет получил фронтальную камеру 32 МП для видеозвонков и портретной съемки, а также основную камеру 50 МП с интеллектуальными алгоритмами обработки изображения. Камера поддерживает функции коррекции искажений, шумоподавления и оптимизации документов, что особенно удобно для работы с текстами, презентациями и сканированием.

Планшет представлен в цветах зеленый шалфей и графитовый черный.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: Huawei MatePad Mini версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ (зеленый шалфей/графитовый черный) – 57,9 тыс. руб., при покупке пользователи получат скидку 10 тыс. руб., а также чехол-книжку; Huawei MatePad Mini в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ, (графитовый черный) – 50,9 тыс. руб., при покупке пользователи получат скидку 9 тыс. руб., а также чехол-книжку.

В будущем чехол-книжку можно будет приобрести отдельно за 4,9 тыс. руб.



