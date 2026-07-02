Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Покупатели становятся все требовательнее, ждут персонализированного сервиса, моментальной доставки, одинакового комфорта во всех каналах — от мобильного приложения до офлайн-магазина. При этом стоимость логистики растет, кадровый дефицит усиливается, появляются новые регуляторные требования. Ну и конкуренцию с маркетплейсами тоже никто не отменял. О вызовах, с которыми сталкивается ритейл в России, и о том, как информационные технологии позволяют на них адекватно реагировать, говорили участники секции «Цифровизация торговли» на CNews Forum Кейсы 2026.

Тренд 1. Электронные транспортные накладные

С 1 сентября 2026 г. все участники грузоперевозок должны перейти на транспортный электронный документооборот (ТрЭДО): электронные перевозочные документы (ЭПД) становятся обязательными. Об этом говорится в Федеральном законе № 140-ФЗ от 07.06.2025, который вносит поправки в закон № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». И готов к этим изменениям пока только крупный бизнес, который в последние полгода активно перестраивался на новые рельсы. Средний и малый бизнес с переходом сильно запаздывает, хотя времени осталось не так уж много.

Подробнее о том, как бизнесу подготовиться к нововведениям, рассказал Митрофан Бучнев, руководитель коммерческих проектов «Сбер2В ЭДО». Схема обмена электронными перевозочными документами будет выглядеть следующим образом: грузоотправитель заполняет и подписывает документ в учетной системе, подписывает свой раздел квалифицированной электронной подписью (КЭП) и передает его через оператора ЭПД в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Митрофан Бучнев, руководитель коммерческих проектов Сбер2В ЭДО: Платформу уже протестировали в реальных условиях Антон Мартынов, ведущий presale-инженер SimbirSoft , и говорит Софья Рослякова, ведущий маркетолог «Адилет»: Внедрение AR и 3D-моделей в интернет-магазинах — это больше, чем просто тренд Салих Камалов , ведущий эксперт по интернет-маркетингу «Сбер2В»: D2C — это бизнес, а маркетплейсы — зависимость Владислав Золотов, руководитель департамента разработки, «Сантехника-онлайн»: Мы теперь управляем всем тем, что мы хотим донести до клиента Михаил Кудашев , ИТ-директор Sokolov: Нужно сделать ИИ-грамотность частью корпоративной культуры Александра Варец, data scientist производителя одежды Tom Tailor: У нас в разработке прогнозно-рекомендательная система управления ассортиментом Руслан Талипов , руководитель отдела по автоматизации процессов «БорисХоф»: Роботы теперь анализируют более 30 источников, делая оценку склада Николай Беляев, менеджер по работе с инновациями « Вкусвилл »: Обращения и отзывы становятся управляемым потоком инсайтов с помощью нейроанализа Митрофан Бучнев, руководитель коммерческих проектов Сбер2В ЭДО: Платформу уже протестировали в реальных условиях

В этой системе надзорные органы смогут проверить документы, не отвлекая сотрудников транспортной компании. Затем провайдер передает ЭПД перевозчику и получателю товаров. Перевозчик и водитель принимают груз: водитель заходит в сервис с любого гаджета и подтверждает прием груза простой электронной подписью (ПЭП). Перевозчик подписывает электронную накладную КЭП, передает груз грузополучателю, а тот подтверждает факт приемки груза, подписывая свой раздел документа КЭП. Водитель подтверждает передачу груза ПЭП. Как только все участники ТрЭДО подписывают свои титулы на ЭПД, документооборот завершается. К слову, новые правила не касаются перевозки собственных грузов (за исключением некоторых случаев), перевозки военным транспортом, в зонах ЧС, а также в ситуациях, прописанных в приказах Минтранса РФ № 115 от 03.04.2026 и № 262 от 01.06.2026.

К ключевым перевозочным документам, которые в бумажном виде больше котироваться не будут, относится ЭТрН (электронная транспортная накладная), подтверждающая договор перевозки. Все участники должны работать с ней в режиме реального времени. Сюда же прикрепляем заказ или заявку на перевозку (сведения о грузе, маршруте и транспорте), поручение экспедитору (основание для оказания транспортных услуг перевозчику), экспедиторскую и складскую расписку, которая фиксирует передачу груза экспедитору и начало его ответственности.

Преимуществ перехода на такой формат много: ускорение бизнес-процессов, отслеживание статусов онлайн, надежное хранение документов в течение 5 лет, качественные данные для аналитики. Но и сложностей немало — к ним относятся, например, периодические отключения мобильного интернета в стране и полное отсутствие связи в некоторых локациях. Впрочем, платформа «Сбер2В ЭПД», к которой могут подключиться участники грузоперевозок, теперь внесена в «белые списки».

«Будем реалистами: вряд ли с 1 сентября все заработает как часы. Связь есть не всегда и даже если есть, ее могут отключить. Поэтому и сотрудники ГИБДД, скорее всего, не всегда будут способны отсканировать QR-код, который им показывает водитель в своем мобильном приложении. Будут по рации звонить своим коллегам и просить их проверить, что транспортная накладная действительно оформлена», — объясняет Митрофан Бучнев.

Источник: Сбер2В ЭПД, 2026

Платформу «Сбер2В ЭПД» уже протестировали в реальных условиях: электронные путевые листы внедрили в «СберТранспорт» для внутренних перевозок, инкассации и пр. В итоге процесс вывода транспорта на рейс ускорился в два раза.

Тренд 2. 3D-модели товаров и дополненная реальность в смартфоне покупателя

Бизнес постепенно берет на вооружение AR- и VR-технологии — и помогает в этом искусственный интеллект. Компания SimbirSoft совместно с поставщиком мебельных тканей «Адилет» разработали e-commerce платформу Mabini для производителей материалов и покупателей.

Производителям платформа помогает за 2-3 минуты генерировать из обычных фотографий с помощью нейросети 3D-модели, например, диванов. Сейчас точность генерации составляет 80%. Как уточняет Антон Мартынов, ведущий presale-инженер SimbirSoft, из 8 генеративных моделей в итоге была выбрана наиболее стабильная. Процент успешных генераций планируется довести до 92%.

Покупателям платформа позволяет просматривать модели в режиме дополненной реальности в мобильном приложении, примеряя предметы мебели к собственной квартире через наведение экрана смартфона. «Внедрение AR и 3D-моделей в интернет-магазинах — это больше, чем просто тренд. Это базовая необходимость каждого продавца, желающего увеличить конверсию. Если говорить о мебельной рознице, это +15-20%, то есть в 3-4 раза. А еще на 30% снижается количество возвратов», — говорит Софья Рослякова, ведущий маркетолог «Адилет».

Пока платформа находится в стадии тестирования, релиз намечен на август 2026 г. Также готовится личный кабинет для поставщика, который позволит автоматизировать процесс продажи с точки зрения маркетплейсов. Как это выглядит на практике? Производитель заходит в личный кабинет, загружает 5 фотографий своей мебели — и через несколько минут получает готовую 3D-модель, у которой можно менять цвет, тип ткани и пр.

Источник: SimbirSoft, Адилет, 2026

«В планах — создать уникальный сервис, который не только позволит конечным покупателям смотреть на товар, но и создавать интерьер с помощью искусственного интеллекта. На основе предложений которого он может сформировать спецификацию с выбранной мебелью и готовые чертежи для создания дизайн-проекта», — отмечает Антон Мартынов.

Тренд 3. Война с маркетплейсами и разочарование в платформах

Еще один тренд последнего времени — противостояние бизнеса с маркетплейсами, которые берут все большую комиссию за размещение товаров на своих платформах и доставку. Напомним, Федеральная антимонопольная служба 20 марта 2026 г. потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать практики работы с продавцами: установить для иностранных и российских продавцов комиссии на экономически обоснованном уровне, чтобы исключить дискриминацию. В мае 2026 г. продавцы Wildberries, не получившие выплаты по программе снижения комиссий, снова пожаловались в ФАС.

Неудивительно, что некоторые предприниматели постепенно возвращаются к классическому каналу продаж через собственные интернет-магазины — пытаясь хоть как-то сохранять маржинальность. Пусть даже тягаться с маркетплейсами в скорости и удобстве доставки по-прежнему сложно.

«Зачем нужен сайт? Здесь ваши правила. Маркетплейсы дают воронку продаж, но не дают контроль над клиентом и экономикой, — объясняет Салих Камалов, ведущий эксперт по интернет-маркетингу «Сбер2В». — Там нет прямой связи с клиентами, не вы устанавливаете правила, платные инструменты и комиссии съедают маржу, возвратные и спорные кейсы часто не в вашу пользу. Идет конкуренция ценой и демпинг, бренд размывается. А еще есть штрафы и блокировки».

D2C (Direct-to-Consumer, «напрямую к потребителю») — это бизнес, а маркетплейсы — зависимость, подытоживает спикер, предлагая не держать все каналы продаж в одной корзине, а мягко переводить клиента с маркетплейса на собственный сайт после первой же покупки.

Сделать это помогает, например, платформа «Сбер2B Конструктор сайтов» (ранее inSales), которая представляет собой единое окно для управления бизнесом и мульти-конструктор интернет-магазина. С ее помощью предприниматель может собрать все товары и информацию о них, размещенную в аккаунте на Wildberries или Ozon и опубликовать на собственном сайте. На платформе также есть возможность синхронизации остатков на маркетплейса и аналитика продаж.

Владислав Золотов, руководитель департамента разработки «Сантехника-онлайн», поделился своей историей ухода с крупной платформы. Компания решила отказаться от российской омниканальной маркетинговой SaaS-платформы Mindbox, которая объединяет систему клиентских данных, рассылки, персонализацию и аналитику для автоматизации маркетинга. Причины: высокие затраты, зависимость от вендора, сложности с кастомизацией решения под себя.

Цифры поначалу не радовали: на Mindbox в 2024 г. продажи достигали 4%, а в 2025 г. — только 2%, показатель retention (удержания) остался на том же уровне в 20%, а конверсия понизилась с 1,8 до 1,3. Впрочем, падение удалось объяснить: из-за повышения цен поставщиков «Сантехнике-онлайн» пришлось больше чем в два раза сократить долю скидок и повысить цены в целом на 3%. При этом траты на канал CRM были уменьшены с 2,6% до 1%, операционная прибыль выросла на треть, а операционная рентабельность по контекстной рекламе — на 2,7%. Таким образом, кейс получился вполне успешным.

«В сухом остатке с уходом мы потеряли цепочки взаимодействия, увеличение TTM (time-to-market), у нас ограничены возможности по аналитике, отсутствует профиль клиента. Меньше готовых решений и удобств, нет единого центра управления. Зато мы ушли в контроль — теперь мы управляем затратами, стратегией, всем тем, что мы делаем и что мы хотим донести до клиента», — отметил Владислав Золотов.

Тренд 4. Программные роботы плюс ИИ

Искусственный интеллект повсюду: его прикручивают буквально ко всем бизнес-процессам, до которых ИТ-отделы могут дотянуться (и для которых получено разрешение отдела безопасности).

Так, доля задач, решенных с помощью ИИ в e-com продуктах ювелирного бренда Sokolov достигает сегодня 20%. Украшения в соцсетях бренда рекламируют сгенерированные нейросетью модели — так называемые ИИ-инфлюенсеры, а нейросети помогают формировать карточки товаров с украшениями. Генеративные модели окрепли настолько, что справляются со сложной геометрией и мелкими деталями изделий и галлюционируют все меньше.

«Нужно не внедрять ИИ сверху, а заражать им: делиться кейсами, мемами и успехами. Сделать ИИ-грамотность частью корпоративной культуры. Он должен быть под рукой — интегрирован в привычные рабочие среды, без VPN, сложных логинов и барьеров», — говорит ИТ-директор Sokolov Михаил Кудашев. Сейчас перед компанией стоит задача дать возможность строить ИИ-агентов каждому сотруднику.

Александра Варец, data scientist производителя одежды Tom Tailor, в свою очередь рассказала, как функционирует цифровая ИИ-экосистемы бренда. В нее включены чат-боты для распознавания чеков с маркетплейсов и начисления бонусов, RPA-сбор отзывов с маркетплейсов и геосервисов (в т.ч. по конкурентам), ИИ-ответы на отзывы и вопросы клиентов, ИИ-кластеризация отзывов, а для покупателей — ИИ-стилист. Нейросети помогают генерировать описания товаров, централизованно выгружать карточки на маркетплейсы, заполнять атрибуты и фильтры, формировать рекомендации покупателям.

«Что касается Data mining аналитики, от ИИ мы получаем инсайты и закономерности, конкурентный анализ на маркетплейсах, эффективные периоды ценовой эластичности, различные кластеризации, — отметила Александра Варец. — В разработке у нас сейчас прогнозно-рекомендательная система управления ассортиментом, которая помимо тренда и сезонности учитывает еще и модель экономического индекса, платежеспособность покупателей, цены, скидки, остатки и пр».

Сейчас разработчики пытаются решить задачу Лагранжа на максимум маржи и минимум остатков, внедрить интеллектуальные рекомендации по перемещениям и объединить все в единую систему рекомендаций.

Руслан Талипов, руководитель отдела по автоматизации процессов, автомобильного дилера «БорисХоф», также поделился опытом внедрения RPA и ИИ. «До 70% офисных процессов — в закупках, продажах, бухгалтерии, HR, клиентском сервисе — это рутина. Из 30% оставшихся еще ⅔ интеллектуальных процессов легко автоматизируются с помощью связки LLM и RPA. Выяснилось, что роботы выполняют операции в 2-5 раз быстрее человека», — отметил он.

Роботы в компании теперь занимаются, например, повторным вводом одних и тех же данных в несколько систем, собирают информацию в нескольких системах для отчетности, заполняют экранные форма банк-клиента, проверяют информацию на внешних источниках. RPA помогают при обновлении прайс-листов поставщиков, подборе запчастей и шин, создании заказов оптового направления, анализе динамики цен на техобслуживание, контроле приемки автомобилей, создании карточек транспортных средств и пр.

Так, к примеру, раньше запасные части подбирал инженер: всего по 2-3 поставщикам за несколько часов/дней. Роботы теперь анализируют более 30 источников, делают оценку склада (1 000 позиции) в ночное время, и ответ занимает от нескольких секунд до 2-5 минут.

Николай Беляев, менеджер по работе с инновациями «Вкусвилла», рассказал, как компьютерное зрение с ИИ помогают сотрудникам принимать решения по свежести товара (нейросеть распознает 13 категорий продуктов с точностью 85%, умеет определять плоды разной свежести на одном фото).

В магазинах ИИ также помогает контролировать пустоты на полках, температурный режим, время разборки паллет, детектировать сбои при оплате товаров и попытки краж. Обращения и отзывы становятся управляемым потоком инсайтов с помощью нейроанализа.

«Главное — не “вау” от технологии, а ценность для покупателя, — говорит Николай Беляев. — На поверхности: свежий товар, наличие, скорость, удобство и доверие. А под капотом работает много невидимых решений и алгоритмов оптимизации. Мы оптимизируем процессы не только ради экономии, а в первую очередь для того, чтобы покупатель чаще получал лучший опыт: нужный товар, в нужном месте, в хорошем качестве и без лишнего ожидания».

Иван Казарин, директор направления операционного развития Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал» Дмитрий Колотев , руководитель отдела информационных технологий Merck Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Денис Романов и директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» Вадим Гайсин Директор по ИТ «Юрий Варнаков Директор по ИТ « Гринатом Владимир Золотов , заместитель генерального директора по стратегическому планированию « Код безопасности Кирилл Чистяков , директор по развитию бизнеса « Инфосистемы Джет Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций « Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций « Газпром нефти » Марина Новикова, руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефть» Кирилл Носков , а также Алина Хабибуллина , руководитель подразделения облачных проектов VK Tech и Георгий Кашин, руководитель направления облачных решений VK Tech Максим Валин, директор по цифровой трансформации «Ростеха» Дмитрий Демидов , руководитель центра разработки клиентских решений «Базис» Роман Цыганков , директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «RAMAX Group Владимир Озеров Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы « ОТП-Банк Алексей Доманов , вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Буленков , бизнес-лидер направления «Дата сервисез» VK Tech Антон Кулагин , начальник управления инфраструктурных решений и пользовательских сервисов «РТК ЦОД» Генеральный директор «СберТех» Генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев СберТех» Михаил Семенов , лидер центра разработки и развития СУБД Pangolin Константин Штефан , заместитель генерального директора « Информационные технологии будущего Надежда Замятина , руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком» Марьян Гончар, директор департамента ИТ и цифровой трансформации, Концерн «Уралвагонзавод» Сергей Трандин , генеральный директор « Базальт СПО Андрей Бреган , директор департамента цифровой трансформации и ИТ, " Объединенная судостроительная корпорация Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Дмитрий Чудинов Заместитель генерального директора по цифровой трансформации « Почты России Дмитрий Козеруков , ИТ-директор KT&G Global Rus Алексей Забродин, технический директор «РТК ЦОД» Павел Карелин , руководитель департамента цифровых технология Sanofi Russia Максим Павлов , руководитель службы по M2M IoT -продуктам « Вымпелком Ирина Карпова , заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ «АгроТерра» Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Т2 Дмитрий Сухняк и ведущий ведущий инженер по продажам «Базис» Владислав Лапченко Юрий Визильтер , профессор РАН , директор по направлению ИИ ФАУ «ГосНИИАС» , научный директор Института ИИ МФТИ , председатель Научного совета РАИИ Светлана Соловьева, CDTO «Юнирусь» Иван Казарин , директор направления операционного развития искусственного интеллекта « Русал «