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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197763
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Беляев Николай

СОБЫТИЯ


14.07.2026 Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры 3
01.08.2024 «ВкусВилл» внедрил искусственный интеллект для распознавания испорченных овощей и фруктов 1
31.07.2024 Искусственный интеллект следит за качеством фруктов и овощей во «ВкусВилле» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Беляев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2903 2
ИИ-Технологии 304 1
ВкусВилл - Избёнка 214 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1721 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22006 2
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 122 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26180 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2675 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2046 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2736 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6918 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4754 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12142 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13545 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9246 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1025 1
Google - Gmail 1019 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 583 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5733 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 473 1
Аудит - аудиторский услуги 3418 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 97 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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