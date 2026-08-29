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Главный чиповый холдинг России получил выручку 15,78 миллиарда

Убыток «Элемента» за полгода составил 3 млрд рублей против 2 млрд прибыли годом ранее. Главными факторами стали высокая ключевая ставка, инфляция, санкции и инцидент на производстве, ущерб от которого оценен в 1,9 млрд рублей.

Убыток вместо прибыли

Выручка ПАО «Элемент» по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 15,78 млрд руб., что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Данные об этом содержатся в консолидированной финансовой отчетности группы.

При этом чистый убыток холдинга достиг 2,96 млрд руб. против 2 млрд руб. прибыли годом ранее.

В чем причины

Согласно отчету, в течение 2026 г. продолжалось действие внешних санкций на юридические и физические лица, в связи с чем усиливалось влияние экономических и иных факторов. Экономическая напряженность, уровень инфляции и ключевой ставки привели к ухудшению конъюнктуры рынка сбыта продукции «Элемента», существенному росту цен на сырье и прочих затрат.

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«Элемент»
«Элемент» ушел в убыток

Полученный чистый убыток обусловлен снижением выручки в сегменте электронной компонентной базы (ЭКБ) и разовыми факторами, в том числе обесценением активов.

При этом сегменты блоков и модулей, а также точного машиностроения продемонстрировали рост на 43% и 28% соответственно.

«ПАО «Элемент» сохранило лидирующие позиции на российском рынке ЭКБ с присутствием во всех ключевых сегментах – от пассивных компонентов до сложных интегральных микросхем. А диверсификация и использование льготных источников финансирования позволили сохранить финансовую устойчивость», — подчеркнул Олег Хазов, президент ПАО «Элемент».

Что дальше

Несмотря на убытки, «Элемент» продолжает инвестировать в развитие. За первое полугодие капитальные затраты холдинга составили 2,1 млрд руб. против 4,6 млрд годом ранее. Договорные обязательства по будущим приобретениям основных средств на 30 июня 2026 г. достигли 35,3 млрд руб.

Совокупная величина ожидаемой выручки по долгосрочным договорам проектного типа, по которым получены авансы, составляет 29,1 млрд руб. Завершение работ по этим контрактам ожидается до 2030 г.

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К тому же, холдинг станет основой «Объединенной микроэлектронной корпорации», в которую планируют вложить 1 трлн руб.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2026 г. основными акционерами «Элемента» являются компании группы Сбера (49,79%) и группы «Ростех» (41,67%).

Кристина Холупова

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