Власти создают мегакорпорацию полного цикла по производству чипов в России. Ей дадут триллион рублей

Минпромторг совместно с Правительством принял новый план развития микроэлектроники в стране. Для этого будет создана «Объединенная микроэлектронная компания», в развитие которой до 2030 г. вложат 1 трлн руб. 250 млрд — придется на инвестиции Сбербанка. Общая сумма пойдет на строительство заводов и подготовку необходимой инфраструктуры.

Триллион на чипы

Как стало известно CNews, в России принят новый план развития микроэлектроники в России. В рамках плана будет создана «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), доля в которой будет принадлежать государству.

Предполагается, что на развитие ОМК власти до 2030 г. направят 1 трлн руб. Из них 750 млрд руб. будут бюджетными средствами, а 250 млрд — средствами, которые вложит Сбербанк. Об этом CNews сообщили трое собеседников из Минпромторга, двое среди представителей отрасли и один, знакомый с совещаниями министерства с Президентом России.

Деньги пойдут на подготовку кадров, развитие инфраструктуры (химия, материалы, оборудование) и создание микроэлектронного производства полного цикла. Оно будет включать завод по производству чипов по топологии 28 нм и ниже. Часть средств будет направлена на развитие производственных площадок «НМ-Теха» в Зеленограде.

Стратегия развития компании будет утверждена Правительством России до 1 марта 2026 г. и подготовлена в виде отдельного указа главы государства.

Представители Минпромторга и Сбербанка не ответили на запрос CNews.

Еще некоторые подробности

Есть еще одна версия по поводу названия будущей компании: «Объединенная радиоэлектронная корпорация» (ОРЭК).

Три источника CNews сходятся в том, что микроэлектронного гиганта возглавит известный в ИТ-отрасли бизнесмен Денис Фролов (один из крупнейших ИТ-миллиардеров в России, владеет разработчиком чипов «Байкал электроникс» и ИТ-группой «Астра»).

ЗНТЦ Готов новый проект по развитию микроэлектроники

Еще с осени 2025 г. в отрасли начали говорить о том, что главные микроэлектронные активы в стране будут консолидированы. Помимо «НМ-Теха», объединят и ресурсы «Элемента», а чуть позже и «Ангстрема». По данным двух собеседников в отрасли, «Ангстрем» заберут в последнюю очередь, т.к. сейчас на заводе висят многомиллиардные долги. Сначала предприятие обанкротят, чтобы после передать под новое управления.

Собеседники CNews пояснили, что из-за создания «Объединенной микроэлектронной компании» план развития радиоэлектронной отрасли будет скорректирован.

Госсредства на новую программу будут брать с технологического сбора. Почти все источники CNews говорят о том, что эта инициатива была внедрена именно для обеспечения развития микроэлектроники. Напомним, в России 28 ноября 2025 г. приняли федеральный закон №425, в соответствии с которым новый технологический сбор с электронной продукции начнут взимать с 1 сентября 2026 г. Изменения уже внесены в Налоговый кодекс. Администратором технологического сбора стал Минпромторг.

Новый закон призван помочь развитию отечественной электроники. В соответствии с ним юрлица или ИП вносят фиксированную сумму при ввозе или производстве электроники (смартфоны, ноутбуки, бытовая техника), вырученные средства направляются в фонд поддержки отрасли.

Проблемы отрасли

В отрасли микроэлектроники критически не хватает средств. Программа по развитию электронного машиностроения в России недофинансирована на 33,1 млрд руб., рассказали в Минпромторге. По данным ведомства, с 2024 г. работы по программе начали недофинансироваться на десятки миллиардов. К концу 2025 г. мы начнем отставать в запуске десятков работ.

Также по данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), сокращение объемов производства электронного оборудования и соответствующее снижение потребления электронных компонентов составляет в 2025 г. более 25% по сравнению с прошлым годом. Большинство российских производителей испытывают в настоящее время жесткий дефицит оборотных средств на фоне высоких кредитных ставок.