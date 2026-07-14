Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 87-ФЗ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Федеральный закон 87-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ruvents - Рувентс 3 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
|Alibaba Group 471 1
|Meta Platforms - Facebook 4611 1
|Telegram Group 2903 1
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
|Tencent 188 1
|Google LLC 12632 1
|Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
|Левин Леонид 133 1
|Волин Алексей 122 1
|Воробьев Андрей 198 1
|Казарян Карен 83 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Петров Сергей 61 1
|Васильев Евгений 132 1
|Борзов Максим 2 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
Создано именных указателей - 197769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.