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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197769
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Федеральный закон 87-ФЗ

СОБЫТИЯ


14.07.2026 Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Федеральный закон 87-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ruvents - Рувентс 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
Alibaba Group 471 1
Meta Platforms - Facebook 4611 1
Telegram Group 2903 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Tencent 188 1
Google LLC 12632 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Uber 353 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13691 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3667 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 1
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 86 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Правительство Брянской области - Брянская областная Дума - органы государственной власти 8 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35917 2
AdTech - Блокировка интернет-рекламы - Ad blocking 31 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3292 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22012 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1659 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7394 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1193 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2546 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6458 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18014 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8184 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34575 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26612 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64541 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1250 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7817 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17907 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3793 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15383 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3389 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25953 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1751 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1569 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3788 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5724 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1383 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13881 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9776 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1185 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2203 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13546 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25380 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3216 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3198 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8188 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14182 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 307 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1282 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6215 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2493 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 504 1
Baidu 301 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Pinterest 84 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 1
Левин Леонид 133 1
Волин Алексей 122 1
Воробьев Андрей 198 1
Казарян Карен 83 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Петров Сергей 61 1
Васильев Евгений 132 1
Борзов Максим 2 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165135 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19015 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54561 1
Европа 24916 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47388 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 1
Индия - Bharat 5850 1
Германия - Федеративная Республика 13174 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2512 1
Россия - ЦФО - Курская область 742 1
Россия - ПФО - Самарская область 1558 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область 628 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1393 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1043 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 946 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 403 1
Россия - ЦФО - Брянская область 401 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1765 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4413 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57344 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7488 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53164 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11238 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3779 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7038 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7737 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12241 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 235 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3954 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 657 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10253 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4581 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5735 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21488 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5543 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 746 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 23 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6477 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 721 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 71 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6551 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1223 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15939 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4788 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8777 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33516 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7360 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8784 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 332 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 189 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 146 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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