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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ruvents Рувентс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.08.2026 Российский ИИ помог обработать более 100 тыс. заявок участников Международного фестиваля молодежи 1
12.08.2022 Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ruvents и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2944 2
Ростелеком 10951 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5660 1
Amazon Inc - Amazon.com 3279 1
Alibaba Group 473 1
Microsoft Corporation 25778 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4968 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Tencent 190 1
Google LLC 12693 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 243 1
Почта России ПАО 2371 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Uber 357 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6545 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2878 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2068 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4952 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Фонд президентских грантов 17 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6484 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5790 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14274 2
AdTech - Блокировка интернет-рекламы - Ad blocking 31 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3321 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1679 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7464 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1198 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2568 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26807 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1258 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18032 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3830 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15437 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3336 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3827 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9794 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13640 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3260 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8272 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9476 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5868 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 1
ByteDance - TikTok 355 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6279 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2515 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 515 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Baidu 302 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Pinterest 84 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 1
Левин Леонид 134 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Волин Алексей 122 1
Воробьев Андрей 199 1
Гребенников Сергей 35 1
Ганеева Эльза 10 1
Казарян Карен 84 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Петров Сергей 61 1
Васильев Евгений 132 1
Асланян Ани 12 1
Борзов Максим 2 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Черепанова Марина 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 1
Европа 24967 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1954 1
Индия - Bharat 5871 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1549 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4431 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3793 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7818 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5781 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5585 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 23 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 733 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 73 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 972 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7527 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7426 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1732 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11327 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1704 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1907 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 60 1
Федеральный закон 87-ФЗ 3 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2405 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 196 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 734 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 33 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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