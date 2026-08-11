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Ruvents Рувентс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Ruvents и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2944 2
|Ростелеком 10951 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5660 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3279 1
|Alibaba Group 473 1
|Microsoft Corporation 25778 1
|Meta Platforms - Facebook 4622 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4968 1
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
|Tencent 190 1
|Google LLC 12693 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 243 1
|Почта России ПАО 2371 1
|Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
|Uber 357 1
|Лесные дали - пансионат 19 1
|Левин Леонид 134 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Волин Алексей 122 1
|Воробьев Андрей 199 1
|Гребенников Сергей 35 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Казарян Карен 84 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Петров Сергей 61 1
|Васильев Евгений 132 1
|Асланян Ани 12 1
|Борзов Максим 2 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Черепанова Марина 3 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2405 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 734 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.