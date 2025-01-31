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Правительство Брянской области Брянская областная Дума органы государственной власти

Правительство Брянской области - Брянская областная Дума - органы государственной власти


31.01.2025 Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области» 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области 1
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 3
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
02.12.2013 Департамент финансов Брянской области приобрел около 100 рабочих мест СЭД «Дело» 3

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Правительство Брянской области и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Альта-Софт 5 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 3
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 341 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 1
Правительство Кировской области 20 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20654 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2133 2
Электронный документ - Electronic document 1454 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 736 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1701 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 318 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1745 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1235 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2906 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11637 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 982 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 1
Оцифровка - Digitization 4550 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2540 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1321 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3423 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6249 1
Стандартизация - Standardization 2134 1
Цвет - Цветность 209 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2183 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1722 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 1
ЭОС Дело СЭД 207 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
WhatsApp Messenger 1085 1
ЭЛАР ЭларСкан 136 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1570 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 55 1
Шендрик Анна 1 1
Россия - ЦФО - Брянская область 352 7
Россия - РФ - Российская федерация 144633 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 518 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1197 3
Россия - ПФО - Самарская область 1315 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 849 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 752 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 748 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 685 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 547 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 796 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1523 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - УФО - Свердловская область 1501 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2905 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 1
Россия - ПФО - Саратовская область 730 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 677 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 583 1
Европа 21780 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7445 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1449 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 596 1
Россия - СФО - Омская область 671 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1076 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4155 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1633 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7615 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9824 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 304 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 701 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6710 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6925 1
Федеральный закон 87-ФЗ 2 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Энергетика - Energy - Energetically 5092 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2830 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 495 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 486 1
Башинформ ИА 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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