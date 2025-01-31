Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169286
ИКТ 13207
Организации 10353
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3391
Системы 25149
Персоны 72297
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Ерохин Михаил



31.01.2025 Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области» 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ерохин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Системы документооборота 498 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Восход ФГБУ НИИ 646 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Правительство Брянской области - Брянская областная Дума - органы государственной власти 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
Электронный документ - Electronic document 1459 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2283 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 277 1
Ряховский Андрей 1 1
Волчинская Елена 6 1
Бакланова Татьяна 7 1
Якубов Тимур 19 1
Кадников Вячеслав 20 1
Храмцовская Наталья 48 1
Фоминых Константин 2 1
Сивидов Алексей 40 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Васильев Александр 54 1
Ландарь Андрей 1 1
Соловяненко Нина 5 1
Авакян Елена 2 1
Мирошникова Инна 2 1
Афанасьев Сергей 20 1
Андреев Владимир 97 1
Мишустин Михаил 683 1
Шадаев Максут 1016 1
Баласанян Владимир 45 1
Комлев Николай 97 1
Ларин Михаил 7 1
Сабанов Алексей 21 1
Артамонова Мария 5 1
Наумов Олег 15 1
Черненко Андрей 69 1
Никифоров Николай 1136 1
Пак Олег 112 1
Мирошников Борис 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
Россия - ЦФО - Брянская область 355 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 2
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 60 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 924 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще