В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач

Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России нового планшета Huawei Matepad на базе Harmony OS 2, созданного для решения офисных и образовательных задач. Новинка оснащена безрамочным 2К-экраном Huawei FullView с диагональю 10,4 дюйма, поддерживает стилус Huawei M-Pencil 2 поколения и обширный набор приложений для заметок. Устройство также получило стереосистему с высокоамплитудными динамиками, настроенными специалистами Harman Kardon, обновлённый дизайн рабочего стола и функцию Huawei Share для кроссплатформенного подключения к ноутбукам и смартфонам Huawei.

Новый планшет Huawei Matepad унаследовал минималистичный дизайн, знакомый пользователям по другим продуктам серии. Безрамочный дисплей Huawei FullView с тонкими рамками занимает 84% фронтальной поверхности корпуса, повышая визуальный комфорт и помогая пользователю сосредоточиться на контенте.

Разрешение экрана 2000x1200 пикселей обеспечивает высокую детализацию и чёткое изображение. Устройство воспроизводит до 16,7 млн цветов и поддерживает яркость до 470 нит. Сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland гарантируют низкий уровень вредного синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, что снижает утомление глаз при длительной работе с планшетом.

Новый Huawei Matepad совместим со стилусом Huawei M-Pencil 2 поколения, который позволяет пользователям писать, рисовать и делать заметки прямо на экране. Стилус поддерживает 4096 степеней нажатия и письмо при наклонённом положении, фиксируя даже незначительные движения. Шестиугольная форма и покрытие с защитой от отпечатков пальцев обеспечивают комфорт, помогая сосредоточиться на работе или творчестве. А поддержка функций Huawei FreeScript «Оставить комментарий» и «Съёмка скриншота» делает рукописный ввод на планшете ещё более удобным и даёт возможность оставлять пометки в документах и вырезать произвольные фрагменты в различных приложениях. Беспроводная смарт-клавиатура Huawei с ходом клавиш 1,3 мм подключается по Bluetooth и гарантирует комфортную работу даже с большими текстами.

Новый планшет Huawei Matepad

Обновлённый дизайн рабочего стола делает взаимодействие с планшетом более эффективным. Панель навигации в нижней части экрана отображает до 10 часто используемых и недавно открывавшихся приложений. При этом, чтобы посмотреть информацию о содержимом приложения, достаточно навести курсор мыши, подключённой по Bluetooth, на иконку, не открывая само приложение. Пользователи могут также создавать виджеты и устанавливать их на экран, настраивая интерфейс рабочего стола в соответствии со своими предпочтениями.

Чтобы повысить эффективность и удобство офисной работы, новый Huawei Matepad поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий открывать до четырёх окон на одном экране. Плавающая панель управления помогает работать в режиме многозадачности и мгновенно переключаться между приложениями без необходимости возвращаться на рабочий экран. А с помощью режима App Multiplier можно одновременно выполнять сразу две задачи в одном приложении, открыв его в двух окнах для более эффективного использования экрана.

Операционная система Harmony OS 2 предлагает расширенные возможности для одновременной работы на нескольких устройствах Huawei. Взаимодействие со смартфоном позволяет мгновенно передавать документы между двумя устрйоствами, управлять смартфоном с экрана планшета, а также совместно использовать клавиатуру и стилус для повышения продуктивности. При подключении Huawei Matepad к ноутбуку Huawei можно работать в режимах «Проецирование», «Расширение» и «Взаимодействие», используя экран планшета в качестве дополнительного рабочего пространства, что помогает полностью сосредоточиться на обучении или творчестве.

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Новая модель получила аудиосистему с четырьмя динамиками, настроенными специалистами компании Harman Kardon, которая обеспечивает эффект полного погружения и позволяет участвовать в видеоконференциях и онлайн-занятиях.

Три микрофона с фирменной интеллектуальной системой шумоподавления гарантируют улавливание голоса даже на расстоянии и в шумных помещениях. Специальные алгоритмы отделяют голос от посторонних шумов, гарантируя слышимость во время разговора и позволяя сосредоточить внимание на словах собеседника.

Новый планшет Huawei Matepad отличается высокой автономностью. Аккумулятор ёмкостью 7250 мА×ч обеспечивает работу планшета в режиме ожидания до 28 дней и до 12 часов непрерывного воспроизведения локального видео с разрешением 1080p. А технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт даёт возможность полностью заряжать батарею за 2,5 часа.

Новый планшет Huawei Matepad появится в открытой продаже в оттенке «серый матовый» в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании с 4 марта 2022 г.

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Рекомендованная стоимость устройства зависит от конфигурации: 4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi) – 28990 руб. (в комплекте со стилусом); 4 ГБ + 128 ГБ (LTE) – 26990 руб.; 4 ГБ + 64 ГБ (LTE) – 23990 руб.; 4 ГБ + 64 ГБ (Wi-Fi) – 19990 руб.