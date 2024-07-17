Аналитика МТС: красноярцы используют планшеты для общения и развлечений

МТС проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Красноярска. По данным Big Data (большие данные) МТС, 36% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Красноярске, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 20% на просмотр видео и 17% на мессенджеры.

Продажи планшетов в Красноярске второй год подряд демонстрируют положительный результат. Так, с января по июнь 2024 г. в краевой столице было продано чуть менее 13 тыс. устройств на общую сумму порядка 286 млн руб., что больше, чем годом ранее на 40% в штуках и 55% в деньгах.

Лидером продаж стал бренд Huawei. Новинка рынка — планшет «с бумажным дисплеем» Huawei MatePad 11,5"S — уже доступна для всех покупателей в салонах МТС. Планшеты представлены в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint, позволяющим работать с несколькими слоями при минимальной задержке и высокой частоте кадров, и экраном PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2. Технология нанотравления делает дисплей близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус Huawei M-Pencil создает микровибрации для реалистичного звука, схожего с шуршанием карандаша по бумаге.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad 11,5"S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем Huawei FullView с полезной площадью 87%, разрешением 2800×1840 и технологией PaperMatte нового поколения, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования.