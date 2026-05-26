«М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь с ультратонким 5,1 мм и ультралегким 255 г корпусом, емкой батареей 6400 мА·ч и качественными камерами 50МП и 32 МП для работы и общения, а также экраном с антибликовой поверхностью PaperMatte.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео» Сергей Зарайский сказал: «Спрос на Huawei MatePad Mini в каналах продаж «М.Видео» более чем в два раза превзошел наши первоначальные ожидания. Мы видим устойчивый рост интереса к компактным устройствам, которые объединяют мобильность смартфона и возможности полноценного планшета. Формат mini становится все более востребованным среди пользователей, которым важно получать максимум функций в легком и удобном устройстве для работы, учебы, чтения и развлечений. Особенно высокий интерес вызывает версия с экраном PaperMatte, обеспечивающим комфортное использование даже при длительной работе с контентом — ее выбрали более 80% покупателей».

Huawei MatePad Mini в полной мере отражает идею «Компактность без компромиссов». Благодаря своему размеру — среднее между смартфоном и традиционным планшетом — он легкий, портативный, но при этом очень умный.

Huawei MatePad Mini оснащен 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с технологией антибликового покрытия PaperMatte. Дисплей поддерживает разрешение 2,5K, частоту обновления 120 Гц, широкий цветовой охват P3 и пиковую яркость 1800 нит. Экран обеспечивает насыщенное, детализированное и реалистичное изображение в любых сценариях использования.

Ультратонкие рамки толщиной 2,99 мм позволили увеличить полезную площадь экрана до 92%, создавая эффект практически безграничного изображения. Особое внимание уделено комфорту зрения - технология PaperMatte с антибликовым нанопокрытием устраняет до 99% световых помех и значительно снижает количество отражений даже при ярком солнечном свете. Это делает планшет особенно удобным для длительного чтения, работы с документами и рукописного ввода.

Huawei MatePad Mini с экраном PaperMatte имеет сертификат SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня версии 2.1 и сертификат защиты зрения TÜV Rheinland Full Care Display 3.0. Благодаря технологии Huawei X-Trueизображение сохраняет естественную цветопередачу, глубину оттенков и высокую детализацию без компромиссов в визуальном качестве. Соотношение сторон 16:10, как у классической бумажной книги, делает устройство одинаково удобным как для чтения и работы с текстом, так и для просмотра видео, игр и многозадачности. Частота дискретизации сенсорного слоя 300 Гц обеспечивает быстрый отклик при навигации, рукописном вводе и рисовании.

Устройство занимает промежуточное место по размеру между смартфоном и классическим планшетом. Толщина Huawei MatePad Mini составляет всего 5,1 мм, а вес — 255 г. Устройство удобно держать одной рукой, брать с собой в поездки, использовать в транспорте, на встречах или в командировках. При этом планшет сохраняет прочность конструкции благодаря архитектуре с использованием авиационной стали, магниевого сплава и инженерных решений из аэрокосмической отрасли.

Несмотря на ультратонкий корпус, Huawei MatePad Mini оснащен батареей емкостью 6400 мА*ч с кремниевым анодом, обеспечивающей до 15,5 часов воспроизведения видео. Планшет поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge: при использовании совместимого зарядного устройства устройство можно полностью зарядить всего за 60 минут в режиме турбозарядки. Дополнительно реализован интеллектуальный аварийный режим, который автоматически активируется при уровне заряда ниже 1%. Даже в критической ситуации есть возможность воспользоваться функциями устройства — например, вывести не менее 10 раз QR-код.

Huawei MatePad Mini способен быстро переключаться между рабочими и личными задачами без потери комфорта. Планшет получил фронтальную камеру 32 МП для видеозвонков и портретной съемки, а также основную камеру 50 МП с интеллектуальными алгоритмами обработки изображения. Камера поддерживает функции коррекции искажений, шумоподавления и оптимизации документов, что особенно удобно для работы с текстами, презентациями и сканированием. Приложение «Блокнот» — это профессиональное приложение для создания заметок. Оно предлагает такие расширенные функции, как улучшение рукописного текста на базе ИИ, и различные стили кистей, которые обеспечивают удобное создание цифровых заметок. Приложение Huawei Книги на планшете Huawei MatePad Mini поддерживает функцию разделения экрана, что обеспечивает комфорт для чтения.

Планшет представлен в цветах зеленый шалфей и графитовый черный.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»:

Huawei MatePad Mini версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ (зеленый шалфей/графитовый черный) – 57999 руб. При покупке пользователи получат скидку 10000 руб., а также чехол-книжку.

Huawei MatePad Mini в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ, (графитовый черный) – 50999 рублей. При покупке пользователи получат скидку 9000 руб., а также чехол-книжку.

В будущем чехол-книжку можно будет приобрести отдельно за 4999 руб.