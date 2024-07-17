Аналитика МТС: курганцы чаще покупали планшеты для общения и развлечений

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Курганской области. По данным BigData МТС, 48% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Зауралье, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 14% на мессенджеры и 10% на просмотр видео. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В первой половине 2024 г. жители Курганской области тратили на планшеты на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах по росту популярности в Зауралье год к году оказались планшеты бренда Xiaomi – спрос на них вырос в четыре раза. На втором месте по росту популярности расположились планшеты от Apple с ростом продаж в два с половиной раза. Тройку лидеров в рейтинге замыкают устройства от китайского бренда TCL – планшеты этой марки курганцы покупали в два раза чаще, чем годом ранее.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad 11,5”S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем Huawei FullView с полезной площадью 87%, разрешением 2800x1840 и технологией PaperMatte нового поколения, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования. Технология нанотравления делает дисплей близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) создает уникальные микровибрации для реалистичного звука схожим с шуршанием карандаша по бумаге.