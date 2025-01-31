В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad 11,5

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи планшета Huawei MatePad 11,5. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» начинается от 30 999 руб. В период с 31 января по 11 марта 2025 г. (включительно) покупатели Huawei MatePad 11,5 получат в подарок стилус M-Pen Lite и TWS-наушники Huawei FreeBuds SE 2 либо TWS-наушники Huawei FreeBuds 5i. Об это CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Планшет Huawei MatePad 11,5 оснащен экраном PaperMatte с функциями защиты зрения, а также поддерживает возможности, направленные на повышение продуктивности пользователей, в том числе обновленное приложение «Блокнот». К новинке также можно подключить съемную умную клавиатуру Huawei.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad 11,5

Планшет оснащен 11,5-дюймовым безрамочным экраном Huawei FullView с разрешением 2200×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой технологии PaperMatte. Технология PaperMatte подразумевает наличие на поверхности экрана большого количества нанотекстур, которые отражают блики и устраняют световые помехи. В результате изображение становится более четким и однородным, а дискомфорт снижается даже при длительном использовании планшета. Функции защиты зрения экрана PaperMatte подтверждены сертификатом защиты от бликов TÜV Rheinland, сертификатом качества экрана с эффектом бумажной книги TÜV Rheinland и сертификатом защиты от усталости глаз SGS.

Huawei MatePad 11,5 также поддерживает режим цветной электронной книги. В его основе лежит процесс преобразования цветового охвата собственной разработки Huawei, который регулирует соотношение между яркостью, цветом экрана. В таком режиме работы цвета изображений в книгах и комиксах передаются с точностью, близкой к привычной бумажной книге.

Планшет поддерживает обновленное приложение «Блокнот». Функция разделения экрана одним касанием позволяет отображать две заметки на экране одновременно. Главным же нововведением стала функция синхронизации звука и текста. Благодаря усовершенствованной технологии обработки аудио приложение автоматически сопоставляет аудио и рукописный текст в заметках. Чтобы прослушать записанное аудио с определенного места, достаточно нажать на конкретную фразу или слово.

К Huawei MatePad 11,5 можно подключить умную клавиатуру Huawei. Ее конструкция позволяет использовать устройство почти в любых сценариях. Пользователи могут прикрепить клавиатуру к планшету для более удобного набора текста либо использовать ее отдельно, например, для работы не за столом.

Huawei MatePad 11,5 представлен в двух пастельных цветах: светло-голубом и космически сером. Корпус – цельнометаллический. Вес устройства составляет 499 г, а толщина корпуса — 6,85 мм.

Новинки доступны к покупке с 31 января 2025 г. В сети магазинов Группы «М.Видео-Эльдорадо» действует специальное предложение:

Huawei MatePad 11,5 версия PaperMatte Wi-Fi 8 ГБ + 256 ГБ от 30999 руб. (Huawei M-Pen Lite + Huawei FreeBuds SE 2 или Huawei FreeBuds 5i в подарок).

Huawei MatePad 11,5 Wi-Fi 6 ГБ + 128 ГБ + умная клавиатура Huawei от 32999 руб. (Huawei M-Pen Lite + Huawei FreeBuds SE 2 или Huawei FreeBuds 5i в подарок).

Huawei MatePad 11,5 версия PaperMatte Wi-Fi 8 ГБ + 256 ГБ + умная клавиатура Huawei от 36999 руб. (Huawei M-Pen Lite + Huawei FreeBuds SE 2 или Huawei FreeBuds 5i в подарок).