МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini

МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Mini, оснащенного 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte. Приобрести планшет уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшет представлен в цветах «зеленый шалфей» и «графитовый черный». До 26 июня 2026 г. при покупке Huawei MatePad Mini версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ пользователи получат скидку 10 тыс. руб., а при покупке Huawei MatePad Mini в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ скидка составит 9 тыс. руб.. Также до 26 июня 2026 г. при покупке нового планшета пользователи получат чехол-книжку в подарок.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei MatePad Mini версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ – 47 990 руб.; Huawei MatePad Mini в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ – 41 990 руб.; Позже чехол-книжку можно будет приобрести отдельно за 4 990 руб.

«Планшеты Huawei продолжают укреплять свои позиции на российском рынке благодаря сочетанию технологичности, удобной экосистемы и широкого модельного ряда для разных сценариев использования – от работы и учебы до творчества и развлечений. По итогам первого квартала 2026 года на устройства Huawei пришлось порядка 14% продаж планшетов в штуках на российском рынке, что подтверждает высокий уровень доверия со стороны пользователей. Мы уверены, что новый Huawei MatePad Mini станет востребованным устройством в своей ценовой категории», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad Mini — компактный планшет размером с ладонь для работы, чтения, просмотра контента и творческих задач. Устройство оснащено 8,8–дюймовым гибким OLED‑экраном с разрешением 2,5K, плотностью 343 пикселя на дюйм, частотой обновления 120 Гц, широким цветовым охватом P3 и пиковой яркостью до 1800 нит. Версия с технологией PaperMatte снижает блики и создает эффект письма на бумаге, повышая комфорт при длительном чтении и рукописном вводе. Экран с ультратонкими рамками 2,99 мм обеспечивает полезную площадь до 92% и поддерживает соотношение сторон 16:10, близкое к бумажной книге.

Корпус толщиной 5,1 мм и весом 255 г делает устройство удобным для переноски и использования одной рукой, при этом конструкция усилена материалами авиационной стали и магниевого сплава для повышенной прочности. Планшет сопрягается со стилусами Huawei для быстрого и удобного решения профессиональных задач.

Планшет получил батарею 6400 мАч с кремниевым анодом, обеспечивающей до 15,5 часов воспроизведения видео, и поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge — полная зарядка в турборежиме занимает около 60 минут.

Фронтальная камера – 32 МП, основная – 50 МП.