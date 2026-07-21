Популярный в России бренд ТВ пойман на махинациях с памятью. Вместо 32 ГБ он ставит вчетверо меньше
Бренд ТВ Skyworth обвиняют в обмане покупателей. На него пожаловались за установку 8 ГБ встроенной памяти в телевизор, в котором было заявлено 32 ГБ. История произошла в Китае, но телевизоры этой марки продаются по всему миру, включая Россию. Сама компания очень крупная, почти 40 лет на рынке, и с недавних пор у нее во владении бренд Panasonic.
Поделить на четыре
Китайский производитель телевизоров Skyworth оказался втянут в скандал с покупательницей, которая приобрела один из его ТВ. Жительница Поднебесной пожаловалась, что ей подсунули телевизор с 8 ГБ встроенной памяти вместо заявленных 32 ГБ, пишет портал ITHome.
Накопитель на 8 ГБ в умном телевизоре – это крайне мало по меркам 2026 г. Всего несколько установленных приложений и немного кэша от каждого из них – и вот уже прошивка ТВ начинает предупреждать о нехватке места во встроенном хранилище.
История началась с покупки телевизора во второй половине 2023 г. в китайской провинции Цзянсу, в городе Яньчэн. Получила продолжение она лишь спустя почти три года. В мае 2026 г. обладательница телевизора столкнулась с проблемой защиты прав потребителей.
А могла бы и не узнать
Проблемный ТВ был куплен в сентябре 2023 г. – это модель Skyworth с экраном на 65 дюймов, стоившая на момент приобретения 3600 юаней или около 41,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 июля 2026 г. Покупался он у ритейлера Suning.com в торговом центре Tongma Plaza в городе Яньчэн. В тот момент продавец четко указал, что устройство имеет 32 ГБ памяти, отмечает ITHome.
До мая 2026 г., когда женщина смотрела телевизор, устройство регулярно выдавало сообщение о недостаточном объеме внутренней памяти. В один из дней она провела проверку и выяснила, что ее телевизор на самом деле имеет всего 8 ГБ памяти, что на 24 ГБ или вчетверо меньше заявленных характеристик. Ранее она об этом не знала.
Спросите вон у тех, мы не виноваты
Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в Suning.com и в службу постпродажного обслуживания Skyworth, чтобы договориться о решении проблемы. Первый ее запрос датирован 16 мая 2026 г., позже таких запросов было сделано еще несколько.
Однако добиться справедливости покупательнице так и не удалось. Обе компании поочередно уклонялись от своих обязанностей и отказывались брать на себя ответственность, что привело к тупиковой ситуации в ее попытках защитить свои права.
К примеру, сотрудники Skyworth проверили весь свой каталог и заявили, что купленный телевизор выпускается только в версиях на 16 ГБ и 32 ГБ. По их словам, его модификации с 8 ГБ встроенной памяти не существует. Затем они переадресовали вопрос продавцу и предложили продолжить общение с компанией Suning.
На сайте Suning.com указано, что проблемная модель телевизора в настоящее время отсутствует на складе. Отдельно там же отмечено, что всем клиентам в случае возникновения проблем стоит обращаться с жалобами напрямую в компанию Skyworth.
Без государства никуда
К моменту выхода материала ни Skyworth, ни Suning не были готовы урегулировать спор в пользу покупательницы. В результате ей пришлось обращаться за помощью к властям – она подала жалобу в отдел надзора за рынком района Тинху города Яньчэн.
Но даже после этого в ходе первоначального урегулирования спора компания Suning.com отказала женщине в ее просьбе о вернуть потраченные на ТВ деньги и заодно выплатить ей компенсацию в трехкратном размере стоимости покупки. К моменту выхода материала спор еще продолжался.
Что важнее для репутации
Skyworth – это очень крупная китайская компания. Она основана в 1988 г., 38 лет назад, и, по ее собственным утверждениям, входит в тройку крупнейших производителей смарт-ТВ на базе Android в мире.
Впрочем, это может быть не совсем так. В июле 2025 г. исследовательская фирма Omdia сообщила. что Skyworth должна была войти в пятерку крупнейших брендов телевизоров по объему продаж в I квартале 2025 г., однако Skyworth не смогла стабильно удержаться на этой позиции.
В России телевизоры Skyworth тоже продаются. Они доступны во всех ценовых сегментах – от базового (около 20 тыс. руб.) до топового (около 300 тыс. руб.). На момент выхода материала найти их можно было, к примеру, в «Ситилинке». Дебют компании на российском рынке, как сообщал CNews, состоялся в августе 2024 г.
В начале 2026 г. Skyworth частично прибрала к рукам знаменитый японский бренд телевизоров Panasonic. Японская компания продала Skyworth часть своего бизнеса в Европе и США. Согласно условиям сделки, теперь именно Skyworth будет заниматься производством, продвижением и продажами телевизоров под брендом Panasonic в Старом и Новом свете.