Популярный в России бренд ТВ пойман на махинациях с памятью. Вместо 32 ГБ он ставит вчетверо меньше

Бренд ТВ Skyworth обвиняют в обмане покупателей. На него пожаловались за установку 8 ГБ встроенной памяти в телевизор, в котором было заявлено 32 ГБ. История произошла в Китае, но телевизоры этой марки продаются по всему миру, включая Россию. Сама компания очень крупная, почти 40 лет на рынке, и с недавних пор у нее во владении бренд Panasonic.

Поделить на четыре

Китайский производитель телевизоров Skyworth оказался втянут в скандал с покупательницей, которая приобрела один из его ТВ. Жительница Поднебесной пожаловалась, что ей подсунули телевизор с 8 ГБ встроенной памяти вместо заявленных 32 ГБ, пишет портал ITHome.

Накопитель на 8 ГБ в умном телевизоре – это крайне мало по меркам 2026 г. Всего несколько установленных приложений и немного кэша от каждого из них – и вот уже прошивка ТВ начинает предупреждать о нехватке места во встроенном хранилище.

История началась с покупки телевизора во второй половине 2023 г. в китайской провинции Цзянсу, в городе Яньчэн. Получила продолжение она лишь спустя почти три года. В мае 2026 г. обладательница телевизора столкнулась с проблемой защиты прав потребителей.

А могла бы и не узнать

Проблемный ТВ был куплен в сентябре 2023 г. – это модель Skyworth с экраном на 65 дюймов, стоившая на момент приобретения 3600 юаней или около 41,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 июля 2026 г. Покупался он у ритейлера Suning.com в торговом центре Tongma Plaza в городе Яньчэн. В тот момент продавец четко указал, что устройство имеет 32 ГБ памяти, отмечает ITHome.

Skyworth Skyworth пока не идет навстречу покупательнице

До мая 2026 г., когда женщина смотрела телевизор, устройство регулярно выдавало сообщение о недостаточном объеме внутренней памяти. В один из дней она провела проверку и выяснила, что ее телевизор на самом деле имеет всего 8 ГБ памяти, что на 24 ГБ или вчетверо меньше заявленных характеристик. Ранее она об этом не знала.

Спросите вон у тех, мы не виноваты

Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в Suning.com и в службу постпродажного обслуживания Skyworth, чтобы договориться о решении проблемы. Первый ее запрос датирован 16 мая 2026 г., позже таких запросов было сделано еще несколько.

Однако добиться справедливости покупательнице так и не удалось. Обе компании поочередно уклонялись от своих обязанностей и отказывались брать на себя ответственность, что привело к тупиковой ситуации в ее попытках защитить свои права.

К примеру, сотрудники Skyworth проверили весь свой каталог и заявили, что купленный телевизор выпускается только в версиях на 16 ГБ и 32 ГБ. По их словам, его модификации с 8 ГБ встроенной памяти не существует. Затем они переадресовали вопрос продавцу и предложили продолжить общение с компанией Suning.

На сайте Suning.com указано, что проблемная модель телевизора в настоящее время отсутствует на складе. Отдельно там же отмечено, что всем клиентам в случае возникновения проблем стоит обращаться с жалобами напрямую в компанию Skyworth.

Без государства никуда

К моменту выхода материала ни Skyworth, ни Suning не были готовы урегулировать спор в пользу покупательницы. В результате ей пришлось обращаться за помощью к властям – она подала жалобу в отдел надзора за рынком района Тинху города Яньчэн.

Но даже после этого в ходе первоначального урегулирования спора компания Suning.com отказала женщине в ее просьбе о вернуть потраченные на ТВ деньги и заодно выплатить ей компенсацию в трехкратном размере стоимости покупки. К моменту выхода материала спор еще продолжался.

Что важнее для репутации

Skyworth – это очень крупная китайская компания. Она основана в 1988 г., 38 лет назад, и, по ее собственным утверждениям, входит в тройку крупнейших производителей смарт-ТВ на базе Android в мире.

Впрочем, это может быть не совсем так. В июле 2025 г. исследовательская фирма Omdia сообщила. что Skyworth должна была войти в пятерку крупнейших брендов телевизоров по объему продаж в I квартале 2025 г., однако Skyworth не смогла стабильно удержаться на этой позиции.

В России телевизоры Skyworth тоже продаются. Они доступны во всех ценовых сегментах – от базового (около 20 тыс. руб.) до топового (около 300 тыс. руб.). На момент выхода материала найти их можно было, к примеру, в «Ситилинке». Дебют компании на российском рынке, как сообщал CNews, состоялся в августе 2024 г.

В начале 2026 г. Skyworth частично прибрала к рукам знаменитый японский бренд телевизоров Panasonic. Японская компания продала Skyworth часть своего бизнеса в Европе и США. Согласно условиям сделки, теперь именно Skyworth будет заниматься производством, продвижением и продажами телевизоров под брендом Panasonic в Старом и Новом свете.