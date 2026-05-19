МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini

МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini, оснащенный 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte и ультратонким корпусом. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшет представлен в цветах «зеленый шалфей» и «графитовый черный». В период предзаказа, который продлится с 19 по 26 мая 2026 г., при покупке Huawei MatePad Mini версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ пользователи получат скидку 10 тыс. руб., а при покупке Huawei MatePad Mini в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ скидка составит 9 тыс. руб. Также с 19 по 26 мая 2026 г. при покупке нового планшета пользователи получат чехол-книжку в подарок.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei MatePad Mini версия PaperMatte в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ («зеленый шалфей»/»графитовый черный») – 47 990 руб.; Huawei MatePad Mini в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ («графитовый черный») — 41 990 руб.; позже чехол-книжку можно будет приобрести отдельно за 4990 руб.

«Сегмент планшетов стоимостью 40–50 тыс. руб. стал самым быстрорастущим на российском рынке по итогам первого квартала 2026 г. Продажи в этой категории выросли на 27% в штуках и на 28% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пользователи все чаще выбирают планшеты как универсальные устройства для работы, учебы, развлечений и творчества, сочетая мобильность смартфона с возможностями ноутбука. Планшеты Huawei традиционно пользуются высоким спросом у покупателей, поэтому мы ожидаем интерес к новому устройству уже на этапе предзаказа», —сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad Mini оснащен 8,8-дюймовым гибким OLED‑экраном с разрешением 2,5K, плотностью 343 пикселя на дюйм, частотой обновления 120 Гц, цветовым охватом P3 и пиковой яркостью до 1800 нит. Версия с технологией PaperMatte снижает блики и создает эффект письма на бумаге. Экран с рамками 2,99 мм обеспечивает полезную площадь до 92% и поддерживает соотношение сторон 16:10, близкое к бумажной книге.

Корпус – толщиной 5,1 мм, вес – 255 г. Классический чехол-книжка, адаптированный для планшета, имеет крепление для стилуса, подставку под планшет и съемный внутренний чехол.

Планшет получил батарею 6400 мАч с кремниевым анодом, обеспечивающей до 15,5 часов воспроизведения видео, и поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge — полная зарядка в турборежиме занимает около 60 минут.

Фронтальная камера – 32 МП, основная – 50 МП.