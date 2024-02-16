Доступная новинка с настраиваемой кнопкой: смартфон Huawei nova Y72 уже можно купить в «Ситилинке»

Новинка от Huawei с высокоемким аккумулятором двойной камерой 50 Мп на базе ИИ и новой кнопкой X, обеспечивающей быстрый доступ к приложениям. Все это – Huawei Y72 по цене 13,99 тыс. руб. в «Ситилинке». Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Модель Huawei nova Y72 оснащен безрамочным экраном Huawei FullView с диагональю 6,75 дюйма. За счет узких рамок вокруг дисплея, полезная площадь дисплея составляет 90,26%, а режим защиты зрения и функция регулировки затемнения позволяют полностью погрузиться в отображаемый контент без вреда для здоровья.

Новинка от Huawei также отличается более высокой точностью и скоростью распознавания отпечатков пальцев. В смартфоне представлена инновационная система, благодаря которой можно просто проводить пальцем по датчику и не нажимать на него. В сравнении с традиционными методами защиты устройства, такой способ сокращает время, требующееся для сканирования отпечатка в среднем на 5 секунд, а также повышает коэффициент эффективности распознавания.

Смартфон сложно не узнать по внешнему виду, так как он унаследовал культовый дизайн предыдущих поколений серии Y. Матовая задняя крышка Huawei nova Y72 выполнена из сияющей поверхности c олеофобным покрытием, что дарит приятные ощущения при прикосновении, а также обеспечивает износостойкость. Цветовых решений два – черный и зеленый.

Одной из главных особенностей Huawei nova Y72 стала функциональная настраиваемая кнопка Х на боковой панели корпуса. В одно нажатие эта кнопка позволяет организовать пространство и отобразить нужные приложения в удобном меню быстрого доступа. Дважды нажимая на кнопку X или длительно удерживая ее, можно легко и быстро выполнять повседневные операции. Кнопка X позволяет быстро запускать камеру устройства, открывать транспортные и платежные сервисы, фонарик, переходить к вызову определенных контактов и другим опциям.

В Huawei nova Y72 используется блок из двух камер — основной сенсор с разрешением 50 Мп и 2 Мп макрообъектив. Основной модуль имеет большую диафрагму f/1.8, позволяя делать снимки в различных условиях освещения. В смартфоне применяется передовая технология объединения 4 пикселей в 1, благодаря чему эффективно снижается шум на изображениях, сохраняется детализация и обеспечивается более широкий диапазон. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп обеспечивает высокий уровень пропускания света. Смартфон также поддерживает функцию «украшения» на базе алгоритмов ИИ.

Объем оперативной памяти в Huawei nova Y72 составляет 8 Гб, а для хранения файлов доступно 128 Гб. Емкость аккумулятора составляет 6 000 мАч с эффективными алгоритмами энергопотребления, что обеспечивает длительное время работы. Смартфон гарантирует до 31 часа работы в режиме воспроизведения видео, до 80 часов в режиме воспроизведения музыки, до 30 часов в режиме непрерывного выполнения вызовов по сети 4G и до 25 часов в режиме просмотра веб-страниц. Новинка также оснащена технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

Модель Huawei nova Y72 доступна в двух цветах — зеленый и черный. Стоимость смартфона Huawei nova Y72 на старте продаж в версии 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составит 13,99 тыс. руб. Промо-цены будут действительны в период с 16 февраля по 11 марта 2024 г.