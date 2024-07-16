Аналитика МТС: южноуральцы чаще покупают планшеты для общения в соцсетях и просмотра видео

МТС проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Челябинской области. В первой половине 2024 г. южноуральцы покупали такие устройства в два раза чаще, чем год назад, отдавая предпочтение азиатским брендам.

Жители Челябинской области продолжают активно пользоваться планшетами – за первое полугодие 2024 г. продажи таких устройств в регионе выросли на 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При покупке новых устройств южноуральцы выбирали более бюджетные гаджеты – в рублях рост трат на планшеты год к году составил 85%. Так, наибольший рост популярности на Южном Урале в первой половине 2024 г. показали бренды Honor, Samsung и Huawei.

При этом южноуральцы чаще используют планшеты для общения и развлечений. По данным BigData МТС, 45% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Челябинской области, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 24% на просмотр видео и 14% на мессенджеры.

«По итогам первого полугодия мы видим тренд на рост популярности планшетов у жителей Челябинской области, благодаря таким гаджетами южноуральцы могут с комфортом выполнять самые разные задачи – от общения и развлечения до работы в специальных приложениях. Например, новинка – линейка планшетов Huawei MatePad 11,5”S, которая стала доступна челябинцам для покупки совсем недавно, оснащена эксклюзивным приложением для рисования GoPaint. Такие устройства востребованы у нас в регионе – их активно оформляли еще на этапе предзаказа, а после старта продаж спрос на них только увеличился», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Huawei MatePad 11,5”S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем Huawei FullView с полезной площадью 87%, разрешением 2800x1840 и технологией PaperMatte нового поколения, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования. Технология нанотравления делает дисплей близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус Huawei M-Pencil (3 поколения) создает уникальные микровибрации для реалистичного звука схожим с шуршанием карандаша по бумаге.