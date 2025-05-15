МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

МТС объявляет о старте предзаказа на новые модели смарт-часов Huawei Watch 5 с поддержкой eSIM и Watch Fit 4 с новыми функциями для мониторинга активности. Также в МТС стартуют продажи наушников Huawei FreeBuds 6. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период предзаказа с 15 по 29 мая при покупке смарт-часов Huawei Watch 5 покупатели получат в подарок наушники Huawei FreeBuds 6i. При покупке смарт-часов Huawei Watch Fit 4 — в подарок наушники Huawei FreeBuds SE 3. Также на смарт-часы будет действовать скидка в размере 5 тыс. руб., а на Huawei FreeBuds 6 — 1 тыс. руб.

Стоимость новинок в МТС: Huawei Watch 5 — от 39 990 руб.; Huawei Watch Fit 4 — 14 990 руб.; Huawei Watch Fit 4 Pro — 24 990 руб.; Huawei FreeBuds 6 — 12 990 руб.

Модель смарт-часов Huawei Watch 5 46 мм представлена в фиолетовом, серебристом, черном и коричневом цветах. Версия Huawei Watch 5 42 мм — в бежевом, песочном, белом и зеленом.

Умные часы Huawei Watch Fit 4 представлены в двух версиях: Fit 4 и Fit 4 Pro. Модель Huawei Watch Fit 4 Pro представлена в трех цветах — черном, зеленом и синем. Базовая модель Huawei Watch Fit 4 доступна в четырех цветах: черном, белом, сиреневом и сером.

Наушники Huawei FreeBuds 6 доступны в трех цветах: фиолетовом, белом и черном.

«Китайские производители продолжают лидировать на рынке носимых устройств благодаря высокому качеству, инновационным технологиям и привлекательному соотношению цены и функциональности. Так, с января по март 2025 г. их доля среди топ-5 брендов в сегменте умных часов выросла с 70% до 73% в штуках и с 38% до 42% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы уверены, что новинки смогут зарекомендовать себя и не останутся без внимания покупателей», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

По данным аналитиков МТС, по итогам I квартала 2025 г. в России было продано 5,1 млн TWS-наушников на сумму 13,6 млрд руб. и 1,4 млн умных часов на сумму 11,9 млрд руб.

Huawei Watch 5

В Huawei Watch 5 впервые реализована мультисенсорная технология Huawei X-TAP для анализа нескольких показателей состояния здоровья. Данная технология позволяет измерить уровень кислорода в крови всего за ≤10 секунд. Часы поддерживают технологию связи eSIM, а также совместимы с устройствами на операционных системах iOS и Android.

Huawei X-TAP — это первый мультисенсорный модуль Huawei для носимых устройств, который объединяет три функции: ЭКГ, ФПГ и распознавание силы нажатия. Сочетая сигналы ФПГ и ЭКГ, технология Huawei X-TAP обеспечивает более полный и точный мониторинг состояния здоровья, позволяя измерять артериальное давление, оценивать сердечные и другие показатели.

Технология X-TAP позволяет непрерывно отслеживать уровень кислорода в крови. Пользователь может измерить SpO₂ с помощью пальцевого датчика всего за 10 секунд. Постоянный мониторинг отображает тенденции изменения уровня кислорода в крови. Это особенно полезно для людей с заболеваниями дыхательных путей или тех, кто занимается активностями на большой высоте.

В Huawei Watch 5 также реализована поддержка eSIM-карт для независимой связи. Эта функция позволяет в любое время оставаться на связи, используя часы независимо от мобильного телефона. Это особенно важно для любителей активного образа жизни и поклонников экстремальных видов спорта.

Корпус Huawei Watch 5 42 мм выполнен из нержавеющей стали 904L. В корпусе модели Huawei Watch 5 46 мм используется авиационный титан. Обе модели отличаются устойчивостью к коррозии, что обеспечивает отличную защиту от воздействия пота и химической эрозии.

Huawei Watch Fit 4

Huawei Watch Fit 4 представлены двумя версиями: Fit 4 и Fit 4 Pro. Обе версии смарт-часов могут работать без подзарядки до 10 дней и поддерживают новые режимы тренировок, а также мониторинг эмоционального состояния.

Модель Huawei Watch Fit 4 предлагает новые функции для мониторинга активности в различных условиях. Часы поддерживают расширенные спортивные режимы для водных видов спорта, горного туризма, трейлраннинга, а также сноубординга и лыжного спорта. В Huawei Watch Fit 4 впервые реализована функция отслеживания маршрута для семи основных водных видов спорта.

В модели Huawei Watch Fit 4 Pro также доступны новые режимы для игры в гольф. В стандартном режиме игры на гольф-поле доступно более 15 тыс. карт гольф-полей со всего мира с подробным ландшафтом в формате 3D, что позволяет пользователям заранее подготовиться к игре. Модель оснащена корпусом из алюминиевого сплава с сапфировым стеклом.

Часы серии Huawei Watch Fit 4 обеспечивают время автономной работы до 7 дней при обычном использовании и до 10 дней в энергосберегающем режиме. Полная зарядка Huawei Watch Fit 4 занимает 75 минут, а Huawei Watch Fit 4 Pro — 60 минут.

Huawei FreeBuds 6

Huawei FreeBuds 6 — наушники полуоткрытого типа. Каждый наушник оснащен двумя излучателями, что обеспечивает звучание в диапазоне от 14 Гц до 48 кГц.

Модель поддерживает интеллектуальный алгоритм шумоподавления во время голосовых вызовов. Это позволяет обеспечивать стабильное качество звука даже при ветре со скоростью до 8 м/с.