HUAWEI X-TAP — мультисенсорный модуль HUAWEI для носимых устройств, который позволяет измерить сразу несколько параметров: поддерживает ЭКГ и ФПГ (фотоплетизмографию, анализ пульсовой волны), а также реагирует на силу нажатия. Сочетание этих сигналов обеспечивает более полный и точный мониторинг состояния здоровья.