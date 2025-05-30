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Huawei X-TAP


HUAWEI X-TAP —  мультисенсорный модуль HUAWEI для носимых устройств, который позволяет измерить сразу несколько параметров: поддерживает ЭКГ и ФПГ (фотоплетизмографию, анализ пульсовой волны), а также реагирует на силу нажатия. Сочетание этих сигналов обеспечивает более полный и точный мониторинг состояния здоровья.

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи умных часов Huawei Watch 5 и Watch Fit 4 1
15.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6 1
15.05.2025 МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Huawei X-TAP и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4026 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2518 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1689 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 242 3
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 47 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6135 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1205 3
Наушники - Headphones 4123 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 797 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1868 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3522 2
Часы - Watch 961 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1455 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 295 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 2
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 43 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4149 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16393 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28276 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3297 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4987 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 704 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2236 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4903 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 103 1
Huawei Watch Fit 38 3
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 59 3
Huawei Watch - Умные часы 106 3
Google Android 14279 2
Apple iOS 7973 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5036 1
Помозов Алексей 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5253 1
Сатурн - Титан (спутник) 486 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3215 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4070 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17862 1
Спорт - Гольф 90 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 374 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5094 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6063 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9074 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1145 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 857 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6429 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24805 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1097 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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