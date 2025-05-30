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Huawei X-TAP
HUAWEI X-TAP — мультисенсорный модуль HUAWEI для носимых устройств, который позволяет измерить сразу несколько параметров: поддерживает ЭКГ и ФПГ (фотоплетизмографию, анализ пульсовой волны), а также реагирует на силу нажатия. Сочетание этих сигналов обеспечивает более полный и точный мониторинг состояния здоровья.
УПОМИНАНИЯ
Huawei X-TAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4026 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 1
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2518 2
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1689 1
|Помозов Алексей 56 1
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