В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

«М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявила о предзаказе на смарт-часы Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и Watch FIT 4 Pro и старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо.

О Huawei Watch 5

Huawei Watch 5 — это первые смарт-часы, в которых реализована мультисенсорная технология Huawei X-TAP, использующая сигналы с кончика пальца для сбора и мониторинга нескольких показателей состояния здоровья (устройство не является медицинским устройством; вся информация, предоставляемая устройством, носит справочный характер). Сенсорный модуль объединяет сразу три функции: ЭКГ, ФПГ и распознавание силы нажатия. Такое решение расширяет возможности считывания данных, позволяя использовать для этого как запястье, так и кончик пальца. Кроме того, благодаря переходу от разовых измерений к непрерывному отслеживанию X-TAP отображает динамику изменений SpO₂, позволяя пользователям наблюдать за колебаниями уровня кислорода в крови в режиме реального времени. За счет считывания сигналов с кончика пальца скорость измерения ≤10 секунд, что обеспечивает комфортный пользовательский опыт.

В Huawei Watch 5 также реализована eSIM-технология. Благодаря ей пользователи получают доступ к более качественной связи, независимым подключениям и удобству использования двух SIM-карт. Это особенно важно для пользователей, увлеченных бегом, скейтбордингом, скалолазанием, плаванием и другими видами спорта, где не всегда удобно носить с собой мобильный телефон.

В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

В Huawei Watch 5 применяется новая технология экрана LTPO 2.0 с локальной пиковой яркостью до 3000 нит, благодаря чему изображение на циферблате остается четким и ярким даже при ярком дневном солнце. Для достижения эффекта полного погружения рамки экрана были уменьшены до 1,8 мм, что позволило увеличить полезную площадь дисплея до 82,5%.

Модель Huawei Watch 5 42 мм отличается элегантным дизайном. Корпус выполнен из нержавеющей стали 904L премиум-класса. Этот материал обладает глянцевым блеском, легким сиянием, а также высокой устойчивостью к воздействию пота и химической эрозии. В корпусе модели Huawei Watch 5 46 мм используется авиационный титан, который на 45% легче, в 1,8 раза прочнее и в 1,5 раза тверже стали 904L. Он сочетает в себе прочность, легкость, элегантный внешний вид и устойчивость к коррозии, обеспечивая надежную защиту устройства.

Новинки доступны в нескольких цветах. Модель Huawei Watch 5 46 мм представлена в фиолетовом, серебристом, черном и коричневом цветах. Модель Huawei Watch 5 42 мм — в бежевом, песочном, белом и зеленом.

О Huawei Watch FIT 4

Впервые смарт-часы Huawei Watch FIT 4 представлены в двух версиях: в стандартной и Pro-версиях. Обе версии поддерживают расширенный выбор режимов тренировок, работу без подзарядки до 10 дней и функции для оценки эмоционального состояния. Huawei Watch FIT 4 Pro также оснащается сапфировым стеклом, титановым безелем и алюминиевым корпусом и поддерживает работу с картами гольф-полей.

Huawei Watch FIT 4 имеют ультратонкий (9,5 мм) и ультралегкий (27 г) корпус, они практически не ощущаются на руке. Изящное исполнение корпуса подчеркивают тонкое стекло экрана, алюминиевая рамка и поворотная кнопка. Huawei Watch FIT 4 в версии Pro толщиной 9,3 мм весят 30,4 г. Они изготовлены из премиальных материалов: экран из сапфирового стекла, корпус из алюминия авиационного класса с безелем из титанового сплава, которые определяют качество, надежность и долговечность конструкции.

Серия Huawei Watch FIT 4 предлагает поддержку множества спортивных режимов, включая новые — для водных видов спорта, горного туризма, трейлраннинга, а также сноуборда и лыж. Благодаря обновленному датчику атмосферного давления пользователи смогут отслеживать такие ключевые показатели, как преодоленная высота, максимальная высота над уровнем моря, общий спуск и общий подъем, а также данные атмосферного давления, которые важны для прогнозирования погодных условий и планирования действий в экстремальных условиях.

Huawei Watch FIT 4 Pro оснащены полным набором функций для подробной навигации, такими как цветные офлайн-карты, импорт маршрута, построение обратного маршрута и навигация по отрезкам. Модель также поддерживает погружение на глубину до 40 метров с режимом дайвинга, в который входят фридайвинг, тренировка задержки дыхания и мониторинг показателей, таких как пульс и уровень кислорода в крови, а также функция ЭКГ. Это помогает пользователям улучшать контроль дыхания и общее физическое состояние.

В часах Huawei Watch FIT 4 Pro доступно два новых режима игры в гольф — режим игры на гольф-поле и режим тренировки в формате драйвинг-рейндж. В режиме игры на гольф-поле доступно более 15 000 карт гольф-полей со всего мира с подробным ландшафтом в формате 3D, которые позволяют гольфистам подготовиться к игре. GPS-навигация в режиме реального времени позволяет точно измерять расстояние до лунок. В режиме «Драйвинг-рейндж» можно оттачивать технику, отслеживая такие показатели, как время и скорость замаха.

Функция «Эмоции» теперь доступна и на часах серии Huawei Watch FIT 4. Она призвана помочь пользователям лучше понимать и контролировать свое эмоциональное состояние. Используя такие показатели, как частота дыхания и вариабельность сердечного ритма, эта функция позволяет в режиме реального времени следить за эмоциональным состоянием пользователя в течение дня.

Huawei Watch FIT 4 доступны в четырех цветах: черном, белом, сиреневом и сером. Модель Huawei Watch FIT 4 Pro доступна в черном, синем и зеленом цветах.

О Huawei Freebuds 6

Huawei FreeBuds 6 — первые в отрасли наушники полуоткрытого типа с двумя излучателями, обеспечивающие высокое качество звука и поддержку аудиопередачи без потерь на скорости до 2,3 Мбит/с. Модель также предлагает кристально чистое звучание во время звонков — даже в шумной обстановке с уровнем окружающего шума до 95 дБ — благодаря продвинутой системе шумоподавления.

Эти наушники выполнены в форме капли — такой дизайн обеспечивает надежную фиксацию в ухе, повышая комфорт при длительном ношении. Он специально разработан с учетом анатомических особенностей, чтобы подойти максимально широкому кругу пользователей. Размер ножки уменьшен на 12%, а вес одного наушника — на 9%, что делает использование еще более удобным и комфортным.

Huawei FreeBuds 6 обеспечивают насыщенное и детализированное звучание благодаря инновационному плоскому излучателю с расширенным частотным диапазоном, поддерживающим воспроизведение высоких частот вплоть до 48 кГц. Система с двумя излучателями гарантирует ультравысокую динамическую отзывчивость: каждая нота звучит более живо, без задержек, а высокие частоты — особенно четко и прозрачно.

В модели реализовано двустороннее шумоподавление при голосовых вызовах, что особенно эффективно при уровне внешнего шума до 95 дБ. Это позволяет не только избавиться от фоновых звуков, но и повысить уровень конфиденциальности: собеседники не смогут услышать посторонние шумы или определить ваше местоположение, а вам не придется повышать голос во время разговора.

Наушники Huawei FreeBuds 6 доступны в трех цветах: черном, белом и фиолетовом.

Цены на устройства

Huawei Watch 5 по промоцене от 34,9 тыс. руб. (до 29 мая, со скидкой пять тыс. руб. и наушниками Huawei FreeBuds 6i в подарок).

Huawei Watch FIT 4 по промоцене 12,9 тыс. руб. (до 29 мая, со скидкой две тыс. руб. и наушниками Huawei FreeBuds SE 3 в подарок).

Huawei Watch FIT 4 Pro по промоцене 19,9 тыс. руб. (до 29 мая, со скидкой пять тыс. руб.и наушниками Huawei FreeBuds SE 3 в подарок).

Huawei FreeBuds 6 по промоцене 11,9 тыс. руб. (до 29 мая, со скидкой одна тыс. руб.).

С 15 мая по 29 мая (включительно) при покупке смарт-часов Huawei Watch 5 клиенты получат наушники Huawei FreeBuds 6i в подарок. При покупке смарт-часов Watch FIT 4 и Watch FIT 4 Pro клиенты получат в подарок наушники Huawei FreeBuds 3 SE.