В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи умных часов Huawei Watch 5 и Watch Fit 4

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Huawei Watch 5, Watch Fit 4 и Watch Fit 4 Pro. По результатам предзаказа спрос на Huawei Watch 5 оказался на 17% выше, чем на предыдущую версию устройства, Huawei Watch 4. Активнее всего устройство брали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei Watch 5

Huawei Watch 5 — это первые смарт-часы, в которых реализована мультисенсорная технология Huawei X-TAP, позволяющая анализировать несколько показателей состояния здоровья. Достаточно приложить палец к датчику, и через минуту будет доступен мониторинг из 11 параметров, включая SpO₂, уровень стресса, температуру кожи, ВСР (вариабельность сердечного ритма) и ЭКГ. Данная технология позволяет измерить уровень кислорода в крови всего за менее чем 10 секунд. Кроме того, часы поддерживают технологию связи eSIM, а также совместимы с устройствами на операционных системах iOS и Android.

Huawei X-TAP — первый мультисенсорный модуль Huawei для носимых устройств, который позволяет измерить сразу несколько параметров: поддерживает ЭКГ и ФПГ (фотоплетизмографию, анализ пульсовой волны), а также реагирует на силу нажатия. Сочетание этих сигналов обеспечивает более полный и точный мониторинг состояния здоровья.

Технология X-TAP обеспечивает постоянный мониторинг уровня кислорода в крови. Пользователь может быстро измерить SpO₂ с помощью пальцевого датчика. Для этого потребуется всего 10 секунд. Непрерывное отслеживание позволяет наблюдать за изменениями уровня кислорода, что особенно полезно для людей с респираторными заболеваниями или тех, кто занимается активными видами спорта на высоте.

В Huawei Watch 5 также реализована поддержка eSIM-карт для независимой связи. Эта функция позволяет в любое время оставаться на связи, используя часы независимо от мобильного телефона.

Линейка устройств Huawei Watch 5 представлена в двух размерах и восьми цветах: 46 мм с корпусом из авиационного титана в коричневом, серебристом и фиолетовом цветах; 42 мм с корпусом из нержавеющей стали 904L в песочном и бежевом цветах; 46 мм с корпусом из нержавеющей стали 316L в черном цвете; 42 мм с корпусом из нержавеющей стали 316L в белом и зеленом цветах. Все модели отличаются устойчивостью к коррозии, что обеспечивает отличную защиту от воздействия пота и химической эрозии.

Huawei Watch Fit 4

Huawei Watch Fit 4 представлены двумя версиями: Fit 4 и Fit 4 Pro. Обе версии смарт-часов отличаются высокими показателями автономной работы, они могут достичь до 10 дней использования без подзарядки. Кроме того, на устройстве поддерживаются новые режимы тренировок, а также мониторинг эмоционального состояния.

Модель Huawei Watch Fit 4 предлагает усовершенствованные функции для отслеживания активности в различных условиях. Часы поддерживают множество спортивных режимов, включая водные виды спорта, горный туризм, трейлраннинг, а также сноубординг и лыжный спорт. В Huawei Watch Fit 4 впервые внедрена функция отслеживания маршрута для семи основных водных видов спорта.

В версии Huawei Watch Fit 4 Pro также добавлены новые режимы для гольфа. В стандартном режиме игры на гольф-поле доступно более 15 тыс. карт гольф-полей со всего мира с подробным ландшафтом в формате 3D, что позволяет пользователям заранее подготовиться к игре. Модель оснащена корпусом из сверхпрочного алюминиевого сплава с сапфировым стеклом.

Часы серии Huawei Watch Fit 4 обеспечивают впечатляющее время автономной работы: до 7 дней при обычном использовании и до 10 дней в энергосберегающем режиме. Полная зарядка Huawei Watch Fit 4 занимает 75 минут, а Huawei Watch Fit 4 Pro — 60 минут.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Huawei Watch 5 по промоцене от 34 999 руб. (до 30 июня 2025 г., со скидкой 5000 руб. и наушниками Huawei FreeBuds 6i в подарок). Huawei Watch Fit 4 по промоцене 12 999 руб. (до 30 июня 2025 г., со скидкой 2000 руб. и наушниками Huawei FreeBuds SE 3 в подарок). Huawei Watch Fit 4 Pro по промоцене 19 999 руб. (до 30 июня 2025 г., со скидкой 5000 руб. и наушниками Huawei FreeBuds SE 3 в подарок).