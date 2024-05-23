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В МТС стартовали продажи смартфонов Huawei Pura 70

ПАО «МТС» сообщает о старте продаж серии смартфонов Huawei Pura 70 и умных часов Huawei Watch Fit 3. Новинки уже доступны онлайн и во всех магазинах МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Результаты предзаказа серии Pura 70 оказались в пять раз выше, чем на серию Huawei P 60 в 2022 г.

Наибольший спрос на новинки был зафиксирован в Москве и области – 34% предзаказов. Также среди лидеров Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (6%), Республика Татарстан (4%) и Ростовская область (3%).

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МТС
В МТС стартовали продажи смартфонов Huawei Pura 70

«Уже на этапе предзаказа мы увидели высокий интерес к серии Huawei Pura 70. Отмечу, что на столицу пришлось только чуть больше трети предзаказов, что говорит о значительной пользовательской базе Huawei в том числе и в регионах России. После начала старта продаж мы ожидаем, что спрос к новинке будет только расти», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Стоимость новинок в МТС: Huawei Pura 70 12+256 ГБ – 69 999 руб.; Huawei Pura 70 Pro 12+512 ГБ – 89 999 руб.; Huawei Pura 70 Ultra 16+512 ГБ – 129 999 руб.; Huawei Watch Fit 3 – 12 999 руб. (в черном розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 руб. (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).

Все покупатели новых Huawei Pura 70 Ultra получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 3, а клиенты, выбравшие Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Pro, получат смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active Edition.

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Смартфоны Pura 70 доступны в МТС в розовом, белом и черных цветах. Модель Huawei Pura 70 Pro представлена в белом и черном, а модель Pura 70 Ultra можно выбрать в черном цвете.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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