Huawei FreeClip


27.01.2026 «М.видео» объявляет о начале предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2 1
27.01.2026 В сети restore: стартовал предзаказ на новинки Huawei — смартфон Mate X7 и наушники FreeClip 2 1
27.01.2026 МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2 1
17.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ на линейку смартфонов Huawei nova 13 1
17.01.2025 МТС открыла предзаказ на смартфоны Huawei nova 13 1
21.10.2024 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate 1
11.10.2024 МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
11.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
28.08.2024 Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Huawei FreeClip и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4270 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2729 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 3
Наушники - Headphones 4304 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2388 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 755 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 350 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Умные платформы 1873 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 373 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 608 1
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 41 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Микрофон - Microphone 2705 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Контрастность 2953 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 526 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 500 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 1
Аккумулятор чехол - Чехол-зарядка - Smart Battery Case 24 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 70 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7696 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2191 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 69 6
Huawei Watch Fit 47 4
Huawei nova - Серия смартфона 77 2
Honor SuperCharge 161 2
Apple Pencil 113 2
Huawei M-Pencil MatePad 42 2
Huawei Watch - Умные часы 124 2
Huawei Glide Keyboard 6 2
Huawei MatePad PaperMatte 34 2
Huawei MatePad - серия планшетов 85 2
Huawei TruSense 11 1
Huawei AI Life 19 1
Google Android 14772 1
Apple iOS 8300 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 284 1
Помозов Алексей 71 2
Молчанов Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Спорт - Гольф 96 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
